Мужчина находился в международном розыске с 1999 года за совершение преступления, предусмотренного ст. 146 УК РСФСР «Разбой»...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному округу задержали разыскиваемого с 1999 года мужчину, осужденного за совершение разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на улице Молдагуловой на востоке Москвы 53-летнего уроженца города Волгограда. Мужчина находился в международном розыске с 1999 года за совершение преступления, предусмотренного ст. 146 УК РСФСР «Разбой», а именно за нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с проникновением в жилище.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О задержании сообщено инициаторам розыска, мужчина был доставлен в СИЗО города Москвы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18