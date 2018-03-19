Женщина, работавшая в магазине кассиром, пользуясь служебным положением, в конце рабочей смены присвоила денежные средства в раземере около 900 тысяч рублей...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали бывшую сотрудницу одного из столичных магазинов по подозрению в присвоении денежных средств.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от продавца одного из продуктовых магазинов на Можайском шоссе о хищении денежных средств. Как сообщил мужчина, он заметил, что одна из кассиров забрала денежные средства из кассы. В ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в размере около 900 тысяч рублей.Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Как установлено, женщина, работавшая в данном магазине кассиром, пользуясь служебным положением, в конце рабочей смены присвоила денежные средства, которыми затем распорядилась по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93