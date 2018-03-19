Следов взлома в доме бывшего замгендиректора Аэрофлота Николая Глушкова не обнаружено, сообщает Скотланд-Ярд. Смерть Глушкова лондонская полиция считает необъяснимой. Он был удушен собачьим поводком 12 марта 2018 года. Полиция классифицировало это как убийство.

Следов взлома в доме бывшего замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова не обнаружено, сообщает Скотланд-Ярд. Смерть Глушкова лондонская полиция считает необъяснимой. Он был удушен собачьим поводком 12 марта 2018 года. Полиция классифицировало это как убийство. В лондонском доме Глушкова полицейские собрали около четырех сотен улик, которые еще предстоит изучить.Расследование дела Глушкова поручено главе контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Кларка Джаррета. В России Глушков заочно в 201 году был приговорен к 8 годам лишения свободы за хищения средств "Аэрофлота" в 1990-х годах, напоминает ТАСС. Бывший соратник Бориса Березовского в 2010 году получил в Великобритании политическое убежище. Борис Березовский был также обнаружен в Великобритании в своем доме, повесившимся на шарфе в ванной комнате.Лондонская полиция ищет свидетелей, которые видели или слышали что-то подозрительное у дома бывшего бизнесмена с 11 марта по 12 марта. 16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова в соответствие со статьей 105 Уголовного кодекса России.В Великобритании подчеркивается, что на данном этапе расследования ничто не указывает на какую-либо связь между убийством Глушкова и отравлением 4 марта в английском городе Солсбери осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Скрипаль за 100 тысяч евро передал MI6 список российских агентов, живущих в Европе под прикрытием.