Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил,
что Польша может выслать российских дипломатов из страны в ближайшее время. Такое
решение было принято на фоне скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ
Сергея Скрипаля в Великобритании.
Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил,
что Польша может выслать российских дипломатов из страны в ближайшее время. Такое
решение было принято на фоне скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ
Сергея Скрипаля в Великобритании.
Правительство Польши рассматривает такой шаг как проявление
солидарности с действиями английских властей после резонансного дела с участием
бывшего русского разведчика. Страны намерены стремиться к совместным
действиям, которые будут в максимальной степени ощутимы для России.
Это
могут быть как санкции против российских дипломатов и людей вокруг Владимира
Путина, так и действия, направленные на экономические интересы Москвы. Переговоры
по этим темам продолжаются с прошлой недели, однако решение
откладывалось до получения результатов президентских выборов в России, сообщает
.
Ранее стало известно, что в связи с покушением на
убийство бывшего шпиона Сергея Скрипаля британцы выслали из страны 23
российских дипломата. Также было объявлено о планах на дальнейшие санкции.
"Это урок, извлеченный после убийства Александра Литвиненко (агента
российской разведки, который бежал в Великобританию) в 2006 году. В то время власти
Великобритании не отреагировали должным образом, что привело к повторению аналогичного
инцидента", – заявил бывший глава Агентства внешней разведки Польши Гжегож Малецкий.
По словам бывшего заместителя главы польского МИДа Павла
Залевского, требуются гораздо более решительные действия в сторону России. "Необходим комплексный
подход, но пока его не видно — высылка дипломатов имеет мало
практического значения. Следующие санкции будут направлены непосредственно на окружение
Путина и на активы русских олигархов в Лондоне , – сказал Залевский.