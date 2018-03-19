Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил, что Польша может выслать российских дипломатов из страны в ближайшее время. Такое решение было принято на фоне скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил,что Польша может выслать российских дипломатов из страны в ближайшее время. Такоерешение было принято на фоне скандала с отравлением бывшего полковника ГРУСергея Скрипаля в Великобритании.Правительство Польши рассматривает такой шаг как проявлениесолидарности с действиями английских властей после резонансного дела с участиембывшего русского разведчика. Страны намерены стремиться к совместнымдействиям, которые будут в максимальной степени ощутимы для России.Этомогут быть как санкции против российских дипломатов и людей вокруг ВладимираПутина, так и действия, направленные на экономические интересы Москвы. Переговорыпо этим темам продолжаются с прошлой недели, однако решениеоткладывалось до получения результатов президентских выборов в России, сообщаетРанее стало известно, что в связи с покушением наубийство бывшего шпиона Сергея Скрипаля британцы выслали из страны 23российских дипломата. Также было объявлено о планах на дальнейшие санкции."Это урок, извлеченный после убийства Александра Литвиненко (агентароссийской разведки, который бежал в Великобританию) в 2006 году. В то время властиВеликобритании не отреагировали должным образом, что привело к повторению аналогичногоинцидента", – заявил бывший глава Агентства внешней разведки Польши Гжегож Малецкий.По словам бывшего заместителя главы польского МИДа ПавлаЗалевского, требуются гораздо более решительные действия в сторону России. "Необходим комплексныйподход, но пока его не видно — высылка дипломатов имеет малопрактического значения. Следующие санкции будут направлены непосредственно на окружениеПутина и на активы русских олигархов в Лондоне , – сказал Залевский.