Президент Украины Петр Порошенко разразился истерикой в связи с прошедшими в Крыму выборами главы российского государства. Лидер Незалежной принялся обвинять Москву в нарушении международного мира и безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко разразился истерикой всвязи с прошедшими в Крыму выборами главы российского государства. ЛидерНезалежной принялся обвинять Москву в нарушении "международного мира ибезопасности".По его словам, проведение голосования на полуострове якобынарушает "основополагающие принципы и документы, на которых в течениепоследних 70 лет базируются мир и безопасность". "В том числе УставуООН и Хельсинкскому заключительному акту", – уточнил Порошенко в своей записи вTwitter.Ранее президент Украины уже заявлял, что крымчане могутвыбирать только лидера Незалежной. Мнение Порошенко жителей полуострова,понятное дело, совершенно не волнует. Высокая явка и впечатляющие результатыВладимира Путина в очередной раз подтверждают, что крымчане ощущают себя какнеотъемлемую часть России.Заявление же украинского лидера рассчитано на"западного потребителя", которому он уже четыре годапытается подороже продать товар под названием "русофобия". Да толькопродукт уже далеко не первой свежести, и желающих к нему приобщиться на Западевсе меньше.И пока Порошенко упражнялся в красноречии, международныенаблюдатели, присутствовавшие на выборах в Крыму, подтвердили: голосованиепрошло законно.По словам наблюдателя из Германии Андреаса Маурера, выборы былиорганизованы на высоком уровне. Нарушений немецкий политик не зафиксировал. Сним согласен представитель Швеции Ульф Гренлунд. "Нормально, спокойно(прошло голосование. – Прим.Ред.), не видели реальных проблем", – сказалон. Всего в Крыму работали 43 международных наблюдателя из 20 стран.Накануне в России состоялись седьмые президентские выборы.Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высшийгосударственный пост претендовали восемь кандидатов.В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссияогласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Владимир Путиннабрал 76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ ПавелГрудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократическойпартии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%. Окончательные итогиголосования станут известны в течение 10 дней.С наибольшим энтузиазмом действующего главу государстваподдержали в Крыму и Севастополе. Там Путин набрал более 90% голосов.