Похитил беременную ради утех. В Коврове 33-летний мужчина подозревается в интимной связи с несовершеннолетней и её похищении. По версии следствия, 14-летняя школьница с особенностями развития вступила в интимную связь с мужчиной, и уже в феврале встала на медицинский учёт по беременности.

19.03.2018Похитил беременную ради утех. В Коврове 33-летний мужчина подозревается в интимной связи с несовершеннолетней и её похищении. По версии следствия, 14-летняя школьница с особенностями развития вступила в интимную связь с мужчиной, и уже в феврале встала на медицинский учёт по беременности. 13 марта любовник проник в квартиру, где жила девочка, насильно посадил её в машину и привёз к знакомому. Там он продержал её больше 12 часов, надеясь, на очередную близость. Беременная сумела дозвониться до родных, девочку освободила полиция. Похититель взят под стражу, судьбой будущей мамы и её ребенка будут заниматься органы опеки.Метки: происшествия, общество, похищение, криминал, несовершеннолетняя, беременная, следствие