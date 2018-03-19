Всего в выборах в нашем регионе приняли участие 741 401 человек, т.е. почти 65% избирателей.

Избирательная комиссия Владимирской области опубликовала предварительные итоги голосования за президента России. Всего в выборах в нашем регионе приняли участие 741 401 человек, т.е. почти 65% избирателей.По предварительным данным, большинство голосов во Владимирской области, как и в целом по стране, получил Владимир Путин. За него свои голоса отдали более 546 тысяч человек, что составляет более 73,5%. на втором месте идет Павел Грудинин с результатом 12,63%, на третьем месте — Владимир Жириновский — у него около 8% голосов. Следом идет Ксения Собчак — 1,45%, и меньше одного процента получили Григорий Явлинский - 0.83%, Борис Титов — 0.82%, Сергей Бабурин — 0.73% и Максим Сурайкин — 0.68%.