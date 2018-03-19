Есть версия о том, что причиной ухода из жизни Олега Табакова стала инфекция, занесенная артисту во время протезирования зубов. По словам уральского эксперта-стоматолога, пожелавшего остаться анонимным, актера лечили в Екатеринбурге по дружбе – без документов и справок.

Естьверсия о том, что причиной ухода из жизни Олега Табакова стала инфекция,занесенная артисту во время протезирования зубов. По словам уральского эксперта-стоматолога,пожелавшего остаться анонимным, актера лечили в Екатеринбурге по дружбе – бездокументов и справок.Табаков долгие годы пользовался услугами частной клиники в столице Урала. Однакосвердловский друг актера – директор завода "Пневмостроймашина"Анатолий Павлов не верит в "стоматологическую" версиюсмерти артиста."Слухи про сепсис и зубные импланты –это самая настоящая хрень! Я знаю одно: Олег ходил в московскуюстоматологическую поликлинику и жаловался потом, что ему там сделали что-то нето. Говорил, что болит", – цитирует товарища актера сайт .Судя по реакции, такой вариант причины смерти Табакова его шокировал. Примечательно,что Анатолий Павлов – владелец стоматологической клиники "Мегадента" вЕкатеринбурге. И Табаков долгие годы лечил зубы именно там.Удивилсяпостановке вопроса и лечащий врач Олега Табакова из клиники "Мегадента" ИльяШатров, отказавшись давать комментарий. "Поставьте себя на место лечащеговрача. Вам кто-то задает вопрос о пациенте. Вы с кем-то будете это обсуждать?Детали лечения пациента, даже если таковой был, могут затребованы только вписьменном виде у администрации. Это все!", – сказал, как отрезал медик.В свою очередь инсайдер, занимающий высокую должность в сфере стоматологии Свердловской области, пожелавший остаться анонимным, "зубную" версиюне стал отклонять. "Почему Табаков ездил лечить зубы сюда? Думаете, он страстькак любил Екатеринбург? Нет! Просто Анатолий Иванович Павлов спонсироваллечение. Естественно, это было по дружбе – без документов, без истории болезни.А потом мог развиться сепсис. И вот вам уже последствия", – заявил собеседник.Однако он не исключил, что это все-таки могутбыть всего лишь домыслы, поскольку сепсис развивается сразу. "Табаков былпоследний раз в Екатеринбурге больше года назад. Поэтому не исключено, что всеэто – слухи. В любом случае здесь абсолютно недоказуемая ситуация. Нетдокументов – ни финансовых, ни клинических", – резюмировал источник.Как писали Dni.Ru,Олег Табаков умер 12 марта. Ему было 82 года. Артиста похоронили наНоводевичьем кладбище. Могила актера расположена на Центральной аллее рядом споследними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.