Разрешилась главная интрига президентских выборов в России.
Спор блогера Юрия Дудя и кандидата от КПРФ Павла Грудинина выиграл журналист. Политику придется сбрить усы.
Разрешилась главная интрига президентских выборов в России.
Спор блогера Юрия Дудя и кандидата от КПРФ Павла Грудинина выиграл журналист. Политику придется сбрить усы.
Журналист предложил политику для косметической процедуры
советскую бритву "Балтика". Фотографию с намеком блогер разместил в
своем Instagram.
Интервью с кандидатом в президенты Павлом Грудининым вышло
на канале Юрия Дудя в YouTube в начале февраля. Под конец долгого разговора
стороны заключили пари. Грудинин был уверен, что наберет как минимум 15%
голосов, Дудь в этом сомневался. В конце концов блогер и политик договорились:
если кандидат от КПРФ набирает больше 15% – Юрий бреется наголо, елси же
результат будет меньше 15-ти – Грудинин сбривает усы.
"Пообщался с популярным видеоблогером Юрием Дудем
@yurydud и даже заключил пари. Я уверен, что ему придется побриться налысо 19
марта!"– написал Грудинин в Twitter 6 февраля после публикации интервью.
Когда ЦИК начал подводить итоги вечером 18 марта, казалось,
что Дудю придется пугать подписчиков лысым черепом: первоначальный результат
кандидата превышал установленный спорщиками предел. В соцсетях шутили, что это главная настоящая
интрига текущих выборов: кто будет бриться – Грудинин или Дудь. Однако после
обработки 99% протоколов стало ясно, что политик пари проиграл. Он занял второе
место после Владимира Путина с результатом 11,8% голосов, напоминает "Комсомольская правда".
ЦИК обработал 99,75% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Действующий президент Владимир Путин набирает почти 76,67% голосов. На втором месте – кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин с 11,79% голосов, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). В ЦИК отметили, что в нынешнем году Путин установил рекорд за всю историю постсоветской России, получив столь значительную поддержку. За него отдали свои голоса более 55 миллионов россиян из 107,2 миллиона избирателей.