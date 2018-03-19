Разрешилась главная интрига президентских выборов в России. Спор блогера Юрия Дудя и кандидата от КПРФ Павла Грудинина выиграл журналист. Политику придется сбрить усы.

Разрешилась главная интрига президентских выборов в России.Спор блогера Юрия Дудя и кандидата от КПРФ Павла Грудинина выиграл журналист. Политику придется сбрить усы.Журналист предложил политику для косметической процедурысоветскую бритву "Балтика". Фотографию с намеком блогер разместил всвоем Instagram.Интервью с кандидатом в президенты Павлом Грудининым вышлона канале Юрия Дудя в YouTube в начале февраля. Под конец долгого разговорастороны заключили пари. Грудинин был уверен, что наберет как минимум 15%голосов, Дудь в этом сомневался. В конце концов блогер и политик договорились:если кандидат от КПРФ набирает больше 15% – Юрий бреется наголо, елси жерезультат будет меньше 15-ти – Грудинин сбривает усы."Пообщался с популярным видеоблогером Юрием Дудем@yurydud и даже заключил пари. Я уверен, что ему придется побриться налысо 19марта!"– написал Грудинин в Twitter 6 февраля после публикации интервью.Когда ЦИК начал подводить итоги вечером 18 марта, казалось,что Дудю придется пугать подписчиков лысым черепом: первоначальный результаткандидата превышал установленный спорщиками предел. В соцсетях шутили, что это главная настоящаяинтрига текущих выборов: кто будет бриться – Грудинин или Дудь. Однако послеобработки 99% протоколов стало ясно, что политик пари проиграл. Он занял второеместо после Владимира Путина с результатом 11,8% голосов, напоминает "Комсомольская правда".ЦИК обработал 99,75% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Действующий президент Владимир Путин набирает почти 76,67% голосов. На втором месте – кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин с 11,79% голосов, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). В ЦИК отметили, что в нынешнем году Путин установил рекорд за всю историю постсоветской России, получив столь значительную поддержку. За него отдали свои голоса более 55 миллионов россиян из 107,2 миллиона избирателей.