После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудинин занимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%). Итоги голосования на выборах президента еще окончательно не подведены в 17 субъектах Федерации. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудинин занимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%). Итоги голосования на выборах президента еще окончательно не подведены в 17 субъектах Федерации. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге.По данным Центральной избирательной комиссии, в 68 регионахв систему ГАС "Выборы" введены данные 100% итоговых протоколовучастковых избирательных комиссий. В оставшихся 17 регионах обработка результатовпродолжается. В Москве по состоянию обработано более 98% протоколов, в городена Неве – почти 98%, в Ленинградской области – свыше 98%. Порхожие показатели вИвановской области, где уже учтены данные более 99 % участков и в Калужскойобласти (более 99,8%).По данным ЦИК, в целом по России после обработки 99%протоколов действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом 76,65%голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8%), на третьем месте – кандидат от ЛДПР ВладимирЖириновский (почти 5,7%).