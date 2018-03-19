После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудинин занимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%). Итоги голосования на выборах президента еще окончательно не подведены в 17 субъектах Федерации. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге.
После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудинин занимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%). Итоги голосования на выборах президента еще окончательно не подведены в 17 субъектах Федерации. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге.
По данным Центральной избирательной комиссии, в 68 регионах
в систему ГАС "Выборы" введены данные 100% итоговых протоколов
участковых избирательных комиссий. В оставшихся 17 регионах обработка результатов
продолжается. В Москве по состоянию обработано более 98% протоколов, в городе
на Неве – почти 98%, в Ленинградской области – свыше 98%. Порхожие показатели в
Ивановской области, где уже учтены данные более 99 % участков и в Калужской
области (более 99,8%).
По данным ЦИК, в целом по России после обработки 99%
протоколов действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом 76,65%
голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8%), на третьем месте – кандидат от ЛДПР Владимир
Жириновский (почти 5,7%).