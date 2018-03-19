Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обменялись своими мнениями по поводу целого спектра вопросов. Среди них был и инцидент с отравлением перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обменялись своими мнениями по поводу целого спектра вопросов. Среди них был и инцидент с отравлением перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.После того, как президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах лидеры двух стран обсудили некоторые вопросы международной политики. Среди них было и отравление разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.При этом западные политики используют произошедшее для бездоказательных обвинений и откровенно провокационных действий и заявлений против России. Как отмечают эксперты, наиболее рьяно такой подход используют представители Великобритании, однако их союзники из других европейских стран прибегают к схожей риторики. Обвинения и даже просто подозрения, не подкрепленные ни единым доказательством, с точки зрения дипломатии могут расцениваться как грубость.Сообщается, что Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина пролить свет на произошедшее с Сергеем Скрипалем. "С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося", – говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.Также лидеры двух стран обсудили вопросы сирийского урегулирования и кризисную ситуацию на Украине. Уделили они внимание и развитию многопланового сотрудничества между Россией и Францией. Как считают некоторые аналитики, для звонка с поздравлениями Эммануэлю Макрону пришлось искать в себе решимость. Некоторые западные лидеры в нарушение традиции демонстративно молчат, чтобы лишний раз подчеркнуть охлаждение международной обстановки.Президентские выборы прошли в России 18 марта, в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Первая тройка выглядит так: действующий президент Владимир Путин, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила показатели 2012 года и составила 67%.