Состав российского правительства изменится после инаугурации президента. Победивший на выборах главы государства Владимир Путин уже рассматривает кандидатуру на пост главы кабинета министров.

Состав российского правительства изменится после инаугурациипрезидента. Победивший на выборах главы государства Владимир Путин ужерассматривает кандидатуру на пост главы кабинета министров.Владимир Путин заявил о грядущих перестановках вправительстве. Все изменения произойдут после того, как президент вступит всвои полномочия, заявил вновь избранный глава государства."Все изменения в правительстве должны осуществлятьсяпрезидентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я будудумать над тем, что и как нужно сделать", – заявил Путин напресс-конференции в своем предвыборном штабе. Он отметил, что не планирует втечение нового президентского срока перераспределять полномочия между ветвямивласти. А кандидатура на пост главы правительства уже рассматривается.В конце 2017 года фонд "Петербургская политика"предположил, что после президентских выборов под ударом могут оказаться министркультуры Владимир Мединский, вице-премьеры Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин.Премьер Дмитрий Медведев может сохранить свой пост. Кроме того, естьвероятность, что кабинет вице-премьеров могут увеличить с нынешних девяти додвенадцати участников, напоминаетВ соответствии с законом, в течение 10 дней послеголосования Центризбирком определяет окончательные результаты выборов главыгосударства. Инаугурация президента России должна состояться на 30-ый деньпосле обнародования результатов выборов.По прогнозам политологов, состав правительства можетобновиться на 30-40%. "Безусловно,правительство в апреле 2018 года уйдет в отставку и, безусловно, в нем появятсяновые фигуры. Каких-то людей ждет повышение, каких-то – понижение, кого-то мытам не увидим. Но это будет касаться не более 30-40% нынешнего кабинета. Тоесть костяк, в любом случае, сохранится, может быть, в видоизмененной форме",– заявил в политолог Олег Матвейчев.Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин не сторонникрадикальных решений и не собирается "рубить головы". Тем не менее,кадровая революция неизбежна.Центризбирком обработал 99,75% протоколов участковых комиссий. По предварительным результатам, действующий президент Владимир Путин набрал на выборах 18 марта 76,67% голосов.