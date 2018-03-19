Состав российского правительства изменится после инаугурации
президента. Победивший на выборах главы государства Владимир Путин уже
рассматривает кандидатуру на пост главы кабинета министров.
Состав российского правительства изменится после инаугурации
президента. Победивший на выборах главы государства Владимир Путин уже
рассматривает кандидатуру на пост главы кабинета министров.
Владимир Путин заявил о грядущих перестановках в
правительстве. Все изменения произойдут после того, как президент вступит в
свои полномочия, заявил вновь избранный глава государства.
"Все изменения в правительстве должны осуществляться
президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду
думать над тем, что и как нужно сделать", – заявил Путин на
пресс-конференции в своем предвыборном штабе. Он отметил, что не планирует в
течение нового президентского срока перераспределять полномочия между ветвями
власти. А кандидатура на пост главы правительства уже рассматривается.
В конце 2017 года фонд "Петербургская политика"
предположил, что после президентских выборов под ударом могут оказаться министр
культуры Владимир Мединский, вице-премьеры Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин.
Премьер Дмитрий Медведев может сохранить свой пост. Кроме того, есть
вероятность, что кабинет вице-премьеров могут увеличить с нынешних девяти до
двенадцати участников, напоминает
В соответствии с законом, в течение 10 дней после
голосования Центризбирком определяет окончательные результаты выборов главы
государства. Инаугурация президента России должна состояться на 30-ый день
после обнародования результатов выборов.
По прогнозам политологов, состав правительства может
обновиться на 30-40%. "Безусловно,
правительство в апреле 2018 года уйдет в отставку и, безусловно, в нем появятся
новые фигуры. Каких-то людей ждет повышение, каких-то – понижение, кого-то мы
там не увидим. Но это будет касаться не более 30-40% нынешнего кабинета. То
есть костяк, в любом случае, сохранится, может быть, в видоизмененной форме",
– заявил в политолог Олег Матвейчев.
Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин не сторонник
радикальных решений и не собирается "рубить головы". Тем не менее,
кадровая революция неизбежна.
Центризбирком обработал 99,75% протоколов участковых комиссий. По предварительным результатам, действующий президент Владимир Путин набрал на выборах 18 марта 76,67% голосов.