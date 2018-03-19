Президент РФ Владимир Путин на встрече со своими соперниками-кандидатами на прошедших президентских выборах призвал их оставить в стороне эмоции, характерные для избирательной гонки, и объединить усилия в интересах страны.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своими соперниками-кандидатами на прошедших президентских выборах призвал их оставить в стороне эмоции, характерные для избирательной гонки, и объединить усилия в интересах страны.Как передает телеканал "Россия 24", победитель выборов-2018 заявил собравшимся, чтобы все позитивные моменты кампании были взяты на вооружение правительством и депутатами Госдумы.Путин сообщил, что предвыборная гонка всегда связана с эмоциями, которые часто перехлестывают – такое бывает не только в России. Он выразил надежду, что вместе с присутствующими он объединит в будущем усилия "для конструктивной работы на благо страны".По предварительным данным, за Владимира Путина проголосовали 76,6% избирателей, пришедших 18 марта на избирательные участки.