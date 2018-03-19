Президент РФ Владимир Путин 20 марта встретится с медалистами прошедших в южнокорейском Пхенчхане Паралимпийских игр-2018 для награждения их государственными наградами. Всего российскими паралимпийцами было завоевано 24 медали, что позволило занять второе место в общекомандном зачете.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта встретится с медалистами прошедших в южнокорейском Пхенчхане Паралимпийских игр-2018 для награждения их государственными наградами."Двадцатого марта президент России Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами, которые завоевали медали на XII Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане, – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. – Глава РФ вручит им государственные награды".Напомним, что Паралимпиада проходила в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы, выступавшие на Играх в нейтральном статусе, заняли второе место в общекомандном зачете. В активе россиян 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.