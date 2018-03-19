Пьяный житель югорского поселка из мести поджог автомобиль полицейского, который дважды за последнее время задерживал его. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Пьяный житель югорского поселка из мести поджог автомобиль полицейского, который дважды за последнее время задерживал его, сообщили в региональном управлении СКР. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.Страж порядка 13 марта прибыл в поселок Аган из Нижневартовска на служебной машине — здесь он должен был опросить сотрудника местной школы. Стоило служителю закона отлучиться, как к легковушке подъехал снегоход, водитель которого подсунул под днище канистру с бензин и поджег ее, а сам скрылся. Автомобиль от огня спас прохожий, который быстро отбросил канистру в сторону и засыпал ее снегом.По подозрению в преступлении задержали 36-летнего местного жителя, который уже несколько раз был судим. По версии следователей, им двигала жажда мести, поскольку участковый оштрафовал его за пьянство в общественном месте и инициировал возбуждение уголовного дела за избиение бывшей супруги. Теперь мужчине предстоит отвечать по статье "Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога", максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.