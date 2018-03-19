В Чернобыле рабочие спустили на землю бездомного пса, забравшегося на крышу саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком АЭС. Лукаш Завадски, член некоммерческого фонда Clean Futures, занимающегося спасением животных в зоне отчуждения, снял опасную операцию с высоты птичьего полета.

В Чернобыле рабочие спустили на землю бездомного пса, забравшегося на крышу саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком АЭС. Лукаш Завадски, член некоммерческого фонда Clean Futures, занимающегося спасением животных в зоне отчуждения, снял опасную операцию с высоты птичьего полета.В конце февраля собаке удалось по многочисленным лестницам забраться на самую вершину 108-метрового саркофага, но самостоятельно найти обратный путь она не смогла. Сколько времени животное просидело на морозе на крыше "Укрытия-2", достоверно неизвестно, но в конце концов пес решил спускаться самостоятельно, выбрав кратчайшую (читай — смертельно опасную) дорогу.На полпути его и сняли рабочие АЭС, которым пришлось искать альпинистское снаряжение и спасательную люльку. На землю животное спустили уже на руках, после чего накормили и отпустили.