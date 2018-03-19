Ученые выяснили, что лесбиянки испытывают оргазм чаще, чем
женщины с традиционной сексуальной ориентацией. Сексологи объясняют это длительностью
прелюдии.
Ученые выяснили, что лесбиянки испытывают оргазм чаще, чем
женщины с традиционной сексуальной ориентацией. Сексологи объясняют это длительностью
прелюдии.
Работники американского Университета Арканзаса опросили 2,3
тысячи женщин из разных стран в возрасте от 18 до 65 лет, которые имели
различные интимные предпочтения. Выяснилось совершенно неожиданное свойство женского оргазма – гомосексуальные связи женщины
чаще заканчиваются этим сильным чувством удовлетворения.
Также, специалисты отметили, что у обычных пар в среднем
бывает больше секса, чем у лесбиянок, около 16 актов в месяц, когда при однополом
сексе происходит примерно 10 интимных встреч. Но дамы предпочитающие лесбийские
отношения чаще испытывали оргазм. Около 55 раз в месяц – в половых отношениях с
женщиной, против семи соитий за тот же период в гетеросексуальной связи, сообщает The Sun.
Автор книги "101 секс-совет" Ребекка Дакин, объяснила
это разной длительностью прелюдии. Для женщин – это минимум 45 минут, что для
легковозбудимых мужчин представляет проблему.
Добавим, что ранее Dni.Ru писали о том, что ученые-медики из
Мельбурна, Австралия, экспериментально доказали, что прославленная точка G –
это миф. Приятные ощущения при стимуляции влагалища обусловлены близостью
клитора.
Специалисты осмотрели 13 женщин в возрасте от 32 до 97 лет.
Они не обнаружили скопления нервов на передней стенке вагины. По мнению Натана
Хоага, возглавляющего исследование, оргазм женщинам приносят исключительно
ласки малых половых губ.