Ученые выяснили, что лесбиянки испытывают оргазм чаще, чем женщины с традиционной сексуальной ориентацией. Сексологи объясняют это длительностью прелюдии.

Ученые выяснили, что лесбиянки испытывают оргазм чаще, чемженщины с традиционной сексуальной ориентацией. Сексологи объясняют это длительностьюпрелюдии.Работники американского Университета Арканзаса опросили 2,3тысячи женщин из разных стран в возрасте от 18 до 65 лет, которые имелиразличные интимные предпочтения. Выяснилось совершенно неожиданное свойство женского оргазма – гомосексуальные связи женщинычаще заканчиваются этим сильным чувством удовлетворения.Также, специалисты отметили, что у обычных пар в среднембывает больше секса, чем у лесбиянок, около 16 актов в месяц, когда при однополомсексе происходит примерно 10 интимных встреч. Но дамы предпочитающие лесбийскиеотношения чаще испытывали оргазм. Около 55 раз в месяц – в половых отношениях сженщиной, против семи соитий за тот же период в гетеросексуальной связи, сообщает The Sun.Автор книги "101 секс-совет" Ребекка Дакин, объяснилаэто разной длительностью прелюдии. Для женщин – это минимум 45 минут, что длялегковозбудимых мужчин представляет проблему.Добавим, что ранее Dni.Ru писали о том, что ученые-медики изМельбурна, Австралия, экспериментально доказали, что прославленная точка G –это миф. Приятные ощущения при стимуляции влагалища обусловлены близостьюклитора.Специалисты осмотрели 13 женщин в возрасте от 32 до 97 лет.Они не обнаружили скопления нервов на передней стенке вагины. По мнению НатанаХоага, возглавляющего исследование, оргазм женщинам приносят исключительноласки малых половых губ.