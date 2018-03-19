Поп-король российской эстрады пригласил 80-летнюю
бабушку Ольги Бузовой Аллу Тимофеевну на свой концерт в Литве. Певец сделал
это, узнав, что родственница телеведущей живет в городе Клайпеде.
Поп-король российской эстрады пригласил 80-летнюю
бабушку Ольги Бузовой Аллу Тимофеевну на свой концерт в Литве. Певец сделал
это, узнав, что родственница телеведущей живет в городе Клайпеде.
Филипп Киркоров приехал с концертом в Вильнюс,
где выступил перед российскими и литовскими поклонниками. Среди зрителей была и
бабушка Бузовой. Судя по видео, размещенному на страничке Бузовой в Instagram, Алла Тимофеевна осталась в полном восторге
от шоу и того, что на нем произошло.
Женщине удалось вплотную пообщаться с
суперзвездой. Она поднялась на сцену и вместе с артистом и солистами его балета
исполнила зажигательный танец, передает Отметим, что певец в довольно развязной, если не сказать, грязной манере станцевал с Аллой Тимофеевной.
"Когда Филипп узнал, что моя любимая
бабушка живет в Клайпеде, он сразу же пригласил ее на свое фееричное шоу "Я", с
которым сейчас ездит по всему миру и собирает аншлаги! Моя бабулечка была
настолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь с ее
любимым певцом и нашим Королем на одной сцене!", – подписала ролик Бузова. "Филипп
лично встретил ее, лично выбрал место для нее в зале, вызвал на сцену, а потом
задарил не только цветами и осыпая комплиментами, но и отвез домой… Память на
всю жизнь, пересматриваю и плачу от счастья", – поделилась с поклонниками
Ольга.
Ольга
Бузова ежедневно радует фанатов новостями личной жизни. Ранее она опубликовала
в микроблоге фото из бани с подругой. "И – идеально. Наш вчерашний
идеальный вечер вдвоем с моей кошечкой, люблю тебя", – подписала
Ольга снимок в Instagram. На нем она запечатлена без макияжа, в шапочке
для парилки и с бокалом в руке.