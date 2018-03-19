Зарубежные лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Зарубежные лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на президентских выборах.Председатель КНР Си Цзиньпин направил в адрес лидера России поздравительную телеграмму. В ней он подчеркнул беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил надежду на их дальнейшее развитие.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского коллегу по телефону, - сообщаетВ свою очередь Рауль Кастро направил Владимиру Путину "теплое послание", сообщил посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь. Кубинский лидер, по словам дипломата, назвал победу президента России убедительной.Поздравления Путину в связи с победой также направили президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич.Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что переизбрание Владимира Путина свидетельствует о "демонстрации патриотизма, высокого политического сознания" россиян и их "глубокой приверженности демократии".Поздравления в адрес Владимира Путина продолжают поступать.Победа Владимира Путина едва ли стала для кого-то неожиданностью, отметил в эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков."Не будем лицемерить – было очевидно, что Владимир Путин одержит победу на нынешних президентских выборах. Я не встречал человека, который бы считал, что победит кто-то другой. Явка была достаточно высокой в целом по стране. Я думаю, что свою роль сыграл финал избирательной кампании, удалось ее оживить в последние две недели. Видимо, это сыграло какую-то роль. И, возможно, как ни странно, свою роль сыграл тот "накат", который осуществили британские власти буквально за несколько дней до выборов. Этот жесткий кризис тоже, может быть, заставил людей мобилизоваться", – полагает Павел Святенков.Нашлись и те, кто остались недовольны выборами в России. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму голосование проводилось незаконно.Американский сенатор Джон Маккейн в свою очередь усомнился в том, что российские избиратели поддерживают Путина. "То, что Путину пришлось так много сделать, чтобы привлечь избирателей, свидетельствует, что россияне знают, что его притязание на власть – обман. США поддерживают всех россиян, жаждущих свободы", – написал Маккейн в Twitter.Тем не менее, Запад не сможет не признать результаты выборов, уверен Павел Святенков."Понятно, что Россия – слишком крупная и серьезная страна, чтобы просто оборвать с ней все коммуникации. А непризнание выборов президента означало бы, что разрываются связи с Россией как таковой. Запад на это не пойдет. Поэтому они секторально не признают результаты выборы в Крыму и Севастополе, потому что Запад считает это территорией Украины. Но в целом, они, конечно, признают результаты президентских выборов, безусловно",– отметил Павел Святенков.Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей – за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,80%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.Выборы прошли 18 марта.