Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае. Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь от убийцы.

Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае.Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь отубийцы.Известная модель из Иркутска 15 февраля поехала в Дубайработать по контракту. О происшествии известно лишь в общих чертах – со слов еематери и друзей.Как стало известно, внимания девушки домогался некийиностранец. Получив от дамы отказ, мужчина вышел из себя и накинулся наЕкатерину, намереваясь ее убить. Спасаясь от преступника, девушка выпрыгнула изокна 6-го этажа.Екатерина чудом выжила., однако получила тяжелые травмы. Вбольнице Дубая девушке сделали две операции. Как сообщают друзья Екатерины, унее тяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться,а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – околомиллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственникисибирячки открыли сбор средств.По последним данным, преступника задержали в аэропортуДубая. Девушка не может покинуть Эмираты – предстоит долгое расследование, ивсе это время Екатерине придется находиться в ОАЭ.Мать Екатерины собирается вылететь в Дубай. Рассказывать опроисшествии она опасается: женщина просит журналистов не делатьпреждевременных выводов, чтобы не навредить ее дочери, пишет "Комсомольская правда".Ранее Dni.Ru писали о трагическом инциденте в Уганде, в аэропорту Энтеббе. Из открытой двери самолета авиакомпании Emirates при подготовке к посадке выпала стюардесса. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.Когда пострадавшую привезли в медучреждение, она уже была без сознания. Причины инцидента пока не выяснены. В соцсетях появились сообщения о том, что стюардесса сама выпрыгнула из самолета, чтобы покончить с собой. Однако авиационные власти Уганды эту информацию опровергли. В управлении гражданской авиации сообщили, что идет предварительное расследование. В авиакомпании отметили, что будут сотрудничать со следствием.