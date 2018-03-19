Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае. Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь от убийцы.

Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае.Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь отубийцы.Известная модель из Иркутска 15 февраля поехала в Дубайработать по контракту. О происшествии известно лишь в общих чертах – со слов еематери и друзей.Как стало известно, внимания девушки домогался некийиностранец. Получив отказ, мужчина вышел из себя и накинулся наЕкатерину, намереваясь убить. Спасаясь от преступника, модель выпрыгнула изокна шгестого этажа.Екатерина чудом выжила, однако получила тяжелые травмы. Вбольнице Дубая ей сделали две операции. Как сообщают друзья девушки, унее тяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться,а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – околомиллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственникисибирячки открыли сбор средств.По последним данным, преступника задержали в аэропортуДубая. Девушка не может покинуть Эмираты – предстоит долгое расследование. Все это время Екатерине придется находиться в ОАЭ.Мать модели собирается вылететь в Дубай. Рассказывать опроисшествии она опасается: женщина просит журналистов не делатьпреждевременных выводов, чтобы не навредить ее дочери, пишет "Комсомольская правда".Dni.Ru сообщали о трагическом инциденте в Уганде, в аэропорту Энтеббе. Из открытой двери самолета авиакомпании Emirates при подготовке к посадке выпала стюардесса. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.Когда пострадавшую привезли в медучреждение, она уже была без сознания. Причины происшествия пока не выяснены. В соцсетях появились сообщения о том, что стюардесса сама выпрыгнула из самолета, чтобы покончить с собой. Однако авиационные власти Уганды эту информацию опровергли. В управлении гражданской авиации сообщили: идет предварительное расследование. В авиакомпании отметили, что будут сотрудничать со следствием.