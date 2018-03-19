Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае.
Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь от
убийцы.
Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае.
Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь от
убийцы.
Известная модель из Иркутска 15 февраля поехала в Дубай
работать по контракту. О происшествии известно лишь в общих чертах – со слов ее
матери и друзей.
Как стало известно, внимания девушки домогался некий
иностранец. Получив отказ, мужчина вышел из себя и накинулся на
Екатерину, намереваясь убить. Спасаясь от преступника, модель выпрыгнула из
окна шгестого этажа.
Екатерина чудом выжила, однако получила тяжелые травмы. В
больнице Дубая ей сделали две операции. Как сообщают друзья девушки, у
нее тяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться,
а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около
миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники
сибирячки открыли сбор средств.
По последним данным, преступника задержали в аэропорту
Дубая. Девушка не может покинуть Эмираты – предстоит долгое расследование. Все это время Екатерине придется находиться в ОАЭ.
Мать модели собирается вылететь в Дубай. Рассказывать о
происшествии она опасается: женщина просит журналистов не делать
преждевременных выводов, чтобы не навредить ее дочери, пишет "Комсомольская правда".
Dni.Ru сообщали о трагическом инциденте в Уганде, в аэропорту Энтеббе. Из открытой двери самолета авиакомпании Emirates при подготовке к посадке выпала стюардесса. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.
Когда пострадавшую привезли в медучреждение, она уже была без сознания. Причины происшествия пока не выяснены. В соцсетях появились сообщения о том, что стюардесса сама выпрыгнула из самолета, чтобы покончить с собой. Однако авиационные власти Уганды эту информацию опровергли. В управлении гражданской авиации сообщили: идет предварительное расследование. В авиакомпании отметили, что будут сотрудничать со следствием.