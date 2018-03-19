Женская сборная России по керлингу потерпела первое поражение на проходящем в канадском Норт-Бее чемпионате мира. Россиянки в своем четвертом поединке группового раунда со счетом 5:6 проиграли команде Италии.

Женская сборная России по керлингу потерпела первое поражение на проходящем в канадском Норт-Бее чемпионате мира. Россиянки в своем четвертом поединке группового раунда со счетом 5:6 проиграли команде Италии. За российскую сборную выступали скип Виктория Моисеева, вице-скип Юлия Портунова, а также Юлия Гузиева и Галина Арсенькина. Анна Сидорова участия в матче не принимала, оставшись в запасе.Ранее керлингистки из России одержали три победы подряд: над Шотландией (8:4), США (8:5) и Швейцарией (8:4). Следующим соперником россиянок станет команда Китая. Матч состоится в понедельник.После четырех игр на мировом первенстве сборная России занимаю четвертую строчку. Лидером являются шведские спортсменки, имеющие стопроцентный показатель – четыре победы из четырех.