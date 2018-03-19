Культовая модель советского автопрома давно стала достоянием истории. Один из отечественных автодизайнеров решил показать, как могла бы выглядеть Победа в современном исполнении.
<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-rossijskij-dizajner-pokazal-prototip-novoj-pobedy.html" target="_blank">Российский дизайнер показал прототип новой Победы</a> - Культовая модель советского автопрома давно стала достоянием истории. Один из отечественных автодизайнеров решил показать, как могла бы выглядеть Победа в современном исполнении.
[url=http://33live.ru/novosti/19-03-2018-rossijskij-dizajner-pokazal-prototip-novoj-pobedy.html]Российский дизайнер показал прототип новой Победы[/url] - Культовая модель советского автопрома давно стала достоянием истории. Один из отечественных автодизайнеров решил показать, как могла бы выглядеть Победа в современном исполнении.