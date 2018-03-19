Культовая модель советского автопрома давно стала достоянием истории. Один из отечественных автодизайнеров решил показать, как могла бы выглядеть Победа в современном исполнении.

Культовая модель советского автопрома давно стала достоянием истории. Один из отечественных автодизайнеров решил показать, как могла бы выглядеть "Победа" в современном исполнении.