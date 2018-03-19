Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева для дачи объяснений.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева для дачи объяснений.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе на Смоленской площади.Шведов возмутило заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, которая касаясь отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщила, что наиболее вероятным источником яда является ряд стран, которые с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования в этой области. Среди таковых Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию и США.В ответ министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём назвала заявление Захаровой неприемлемым.