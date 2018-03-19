Документальный фильм Путин, снятый политическим обозревателем ВГТРК Андреем Кондрашовым, будет показан в эфире телеканала Россия 1.

Документальный фильм "Путин", снятый политическим обозревателем ВГТРК Андреем Кондрашовым, будет показан в эфире телеканала "Россия 1". Первую часть зрители смогут увидеть 21 марта в 21:00, а вторую часть – в это же время 22 марта. Одновременно с эфиром просмотр будет доступен и на сайте Russia.tv.Фильм основывается на интервью с Владимиром Путиным, в котором он рассказывает о малоизвестных страницах своей биографии, а порой и вообще впервые освещает подробности некоторых событий.Ранее обе части картины уже были выложены в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" на страницах автора и ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев. Фильм имел бешеный успех – в совокупности обе части набрали в Интернете 35 миллионов просмотров.