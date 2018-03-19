В ПАСЕ считают последние центы и принимают решение заморозить бюджет. Организация признала, что без российских денег ей живется несладко.

В ПАСЕ считают последние центы и принимают решениезаморозить бюджет. Организация признала, что без российских денег ей живется несладко.ПАСЕ признала, что отказ России платить первую треть своеговзноса за 2018 год стал причиной серьезных финансовых трудностей у организации."Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро. Организациипришлось заморозить его на 9%", – говорится в резолюции постояннойкомиссии ПАСЕ. Выдержки из документа приводит РИА Новости.В нем выражается озабоченность подобными сокращениями вбюджете, который и без того значительно ослаблен десятилетием ограничений. Нынешнийего дефицит вызван во многом действиями самих европейских политиков.Отношения России и Совета Европы уже несколько летпереживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014году после событий в Крыму и на юго-востоке Украины. Тогда российскихпарламентариев лишили некоторых прав в ПАСЕ.В конце 2017 года Москва заморозила часть выплат в бюджетСовета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью невосстановят. А за два дня до президентских выборов в России большинство членовспецкомитета ПАСЕ высказались за восстановление диалога с Россией. Об этомсообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, уточнив при этом, что резолюции ПАСЕ,касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда.По словам парламентария, против восстановления прав России выступилилишь Украина, страны Прибалтики и Великобритания. Глава лондонской делегации приэтом предложил исключить Россию даже из самой дискуссии по восстановлению вПАСЕ в связи с делом Скрипаля.Россия ежегодно вносила в казну Совета Европы порядка 30миллионов евро и вместе с еще четырьмя крупнейшими плательщиками, фактически,содержала эту организацию.