Налоговый кодекс России расширяется. В него внесут часть неналоговых платежей – к примеру, утилизационный и экологический сборы.

Налоговый кодекс России расширяется. В него внесут частьненалоговых платежей – к примеру, утилизационный и экологический сборы.Шесть платежей, близких к налогам, предполагается внести вКодекс. По данным источников в кабмине, это может произойти уже в 2018 году.Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость изменения размераэтих платежей – они будут регулироваться по правилам налоговогозаконодательства.Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на первоговице-премьера Игоря Шувалова, вопрос будет решен в правительстве в ближайшеевремя. Минфин предлагает включить платежи в Налоговый кодекс в виде отдельнойглавы. Авторы идеи считают, что переход контроля их уплаты к ФНС долженповысить платежную дисциплину. Ведь в прошлом году из 6,5 миллиарда рублейэкологического сбора удалось собрать менее четверти.Представителей бизнеса инициатива кабмина не обрадовала.Предприниматели выступают против внесения неналоговых платежей в НК, опасаясьроста административной и налоговой нагрузки. В целом неналоговых платежей, поэкспертным оценкам, насчитывается от 30 до 50. Торгово-промышленная палатаоценивает их объем в 1% ВВП – то есть, более 800 миллиардов рублей, пишет"Коммерсант".Предприниматели, выступая против интеграции неналоговыхплатежей в Налоговый кодекс, подчеркивают, что в этом случае резко вырастетадминистративная нагрузка. Появится уголовная ответственность за неуплату – кпримеру, станут возможны блокировка счетов, уголовное преследование и взысканиезадолженности с учредителей.В Минфине подробностей нововведений пока не раскрывают – говорят, что вопрос еще прорабатывается. По словам источника издания в правительстве, в НК планируется включить всего шесть неналоговых платежей, близких к налогам, среди которых – утилизационный и экологический сборы.