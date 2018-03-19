Налоговый кодекс России расширяется. В него внесут часть
неналоговых платежей – к примеру, утилизационный и экологический сборы.
Налоговый кодекс России расширяется. В него внесут часть
неналоговых платежей – к примеру, утилизационный и экологический сборы.
Шесть платежей, близких к налогам, предполагается внести в
Кодекс. По данным источников в кабмине, это может произойти уже в 2018 году.
Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость изменения размера
этих платежей – они будут регулироваться по правилам налогового
законодательства.
Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на первого
вице-премьера Игоря Шувалова, вопрос будет решен в правительстве в ближайшее
время. Минфин предлагает включить платежи в Налоговый кодекс в виде отдельной
главы. Авторы идеи считают, что переход контроля их уплаты к ФНС должен
повысить платежную дисциплину. Ведь в прошлом году из 6,5 миллиарда рублей
экологического сбора удалось собрать менее четверти.
Представителей бизнеса инициатива кабмина не обрадовала.
Предприниматели выступают против внесения неналоговых платежей в НК, опасаясь
роста административной и налоговой нагрузки. В целом неналоговых платежей, по
экспертным оценкам, насчитывается от 30 до 50. Торгово-промышленная палата
оценивает их объем в 1% ВВП – то есть, более 800 миллиардов рублей, пишет
"Коммерсант".
Предприниматели, выступая против интеграции неналоговых
платежей в Налоговый кодекс, подчеркивают, что в этом случае резко вырастет
административная нагрузка. Появится уголовная ответственность за неуплату – к
примеру, станут возможны блокировка счетов, уголовное преследование и взыскание
задолженности с учредителей.
В Минфине подробностей нововведений пока не раскрывают – говорят, что вопрос еще прорабатывается. По словам источника издания в правительстве, в НК планируется включить всего шесть неналоговых платежей, близких к налогам, среди которых – утилизационный и экологический сборы.