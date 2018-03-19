В Национальном научном центре наркологии (ННЦ) создается вакцина от наркозависимости. Препарат будет блокировать действие психотропных веществ за счет выработки антител к нему.

В Национальном научном центре наркологии (ННЦ) создаетсявакцина от наркозависимости. Препарат будет блокировать действие психотропныхвеществ за счет выработки антител к нему.В основе средства – иммуноглобулины, полученные из лошадинойкрови. "Цель действия этих антител – связать наркотик в кровяномрусле. Кроме того, клетки организма запоминают этот антиген, и при последующейвстрече с ним организм начинает вырабатывать уже собственные антитела", – процитироваластаршего научного сотрудника лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии Асю Берзинугазета "Известия".Опыты на животных показали, что эффект от препарата сохраняется на целый год после введения, поэтому прививаться необходимо будет повторно.По словам директора научного центра Татьяны Клименко, вразработке уже пройден "очень серьезный этап". Если испытания пройдут успешно, вакцину можно будет вводить молодым людям в рамках профилактики наркомании. "Например,это можно делать, начиная с возраста 12-13 лет", – добавила Клименко.В прошлом году Всероссийский центр изучения общественногомнения опубликовал результаты анкетирования, согласно которому большинствоопрошенных россиян одобряют введение уголовной ответственности за употреблениенаркотиков. Такой точки зрения придерживаются 78% респондентов. Противсвободной продажи наркотиков выступают 93% россиян, в то же время 6% участников опроса допускают легализацию легких наркотиков.