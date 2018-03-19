Феноменальная
явка и феноменальный процент поддержки президента – это победа не только
Путина, но и всего российского общества, всех российских избирателей, всей
России. Сейчас в Фейсбуке можно наблюдать прекрасную картину. Картину того, как
у наших сограждан, которые исповедуют либерально-западническую идеологию, прямо
рвутся и трещат все их шаблоны.
Феноменальная
явка и феноменальный процент поддержки президента – это победа не только
Путина, но и всего российского общества, всех российских избирателей, всей
России. Сейчас в Фейсбуке можно наблюдать прекрасную картину. Картину того, как
у наших сограждан, которые исповедуют либерально-западническую идеологию, прямо
рвутся и трещат все их шаблоны.
У
меня есть примета. Если вдруг условные любители Навального, фанаты
Ходорковского и миньоны Собчак вдруг обнаруживают, что вокруг них живет
какой-то не такой народ, который без всяких каруселей и вбросов активно
голосует как-то неправильно, то значит у нас все будет хорошо.
Выборы
– это ведь не только политический процесс, это для многих людей еще и важный психологический
опыт, это возможность выбраться из своих закрытых тусовочек и познакомиться с
согражданами, посмотреть на то, как они говорят, что они думают и как они
голосуют. Особенно нелегко приходится тем, кто все-таки записывается в
наблюдатели или попадает в избирательные комиссии и потом целый день, пока идет
голосование, смотрят как рядовые россияне приходят, улыбаются и голосуют.
Голосуют в основном за Путина. И вот тут у любого честного, по крайней мере
честного с собой либерала возникает выбор: нужно или из страны валить
куда-нибудь, где его политическая позиция будет доминирующей, или нужно свою
страну, Россию, полюбить или по крайней мере принять такой, какая она есть. Это
трудный и болезненный выбор, который не каждый может сделать. К сожалению,
честность, хотя бы в отношении себя – это очень редкая черта среди российской
оппозиции, причем не только либеральной, а вообще любой. Но то, что выборы по
крайней мере заставили всех познакомиться с тем самым путинским большинством -
это очень круто.
Сейчас
путинскую победу будут остервенело делить и буквально рвать на части
политологи, политтехнологи, эксперты, консультанты и чиновники разных уровней.
Каждый будет говорить, писать, вбрасывать в СМИ и телеграм-каналы информацию о
том, какую ключевую роль каждый из них сыграл в мобилизации путинского
электората. Смотреться будет довольно противно, как и любая остервенелая и
публичная борьба за деньги и привилегии, но дело не только в этом. Дело в том,
что если уж искать какой-то политтехнологический подтекст в сверхвысокой явке
на президентских выборах, то все плюшки и благодарности, а также премию за
лучшую политтехнологическую операцию должна получить британский премьер-министр
Тереза Мэй.
Как
шутят в соцсетях, англичане изначально хотели отравить Горбачева или
Ходорковского, но подумали, что рейтинг Путина на выборах в 95% это было бы
слишком. В этой шутке есть только доля шутки. Невозможно отрицать, что
подчеркнуто наглые действия официального Лондона стали важным и позитивным
элементом электоральной мобилизации, причем такого размаха, который недоступен
никаким политтехнологам.
Ну,
а самым важным моментом избирательной кампании стало президентское послание
Путина, и тут сам глава государства сделал для оживления выборов больше, чем
все агитаторы вместе взятые. На фоне остальных кандидатов, на фоне того, что
они наговорили о Крыме, на фоне спрятанных заграничных счетов и недвижимости,
на фоне взаимных оскорблений и обливаний друг друга вербальной грязью и
настоящей водой, Путин со своим посланием, ракетами и видением сильной России,
устремленной в будущее, явно смотрелся как единственный взрослый и серьезный
человек среди оборзевших политических клоунов.
На
этих выборах окончательно умерло два мифа. Во-первых, уже всем понятно, что
бойкот не сработал, а Навальный как политик кончился. А сколько было надежд! А
сколько было пафосных заявлений! А сколько было слов о том, что молодежь,
следуя призыву Навального, не пойдет ни на какие выборы, и что Путин вообще
потерял новое поколение. Новое поколение оказалось вполне пропутинским, и это
большая проблема для Навального, которому придется попрощаться с грантами и
статусом единственного и главного лидера несистемной оппозиции. Чего только
стоят итоговые дебаты Навального и Собчак. При всей моей нелюбви к Собчак, она
прошла не самую простую для себя кампанию до конца и хоть как-то пыталась вести
диалог с другими либералами с целью объединить их в политическую силу.
Навальный же продемонстрировал дискуссию на уровне школьной шпаны, и это,
похоже, уже не лечится.
Второй
миф, это миф про то, что российская столица – какое-то средоточие оппозиции.
Оказалось, что Москва – это не оппозиционный город. Просто для того, чтобы
заставить московский лояльный электорат прийти на выборы, нужно чтобы его
кто-то как следует разозлил. Смотрите, у Путина в так называемой "оппозиционной"
Москве – 71%! А за повышение явки нужно сказать еще раз спасибо нашим западным
партнерам.
И
последнее. Сегодня у СМИ и политологов появилось новое развлечение – следить за
тем, кто из мировых лидеров поздравил Путина, а кто – нет. На мой взгляд это
сравнительно бесполезное занятие. Источник легитимности Путина – не внешнее
признание. Россия – не Украина, и нашему президенту не нужно внешних
подтверждений своей власти, его в должности не утверждает американский посол.
Как правильно заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "Победа Путина – это
победа всех граждан России", а что там думают по этому поводу в Госдепе или
Елисейском дворце не имеет никакого значения, ведь им придется с Путиным
разговаривать и признать его легитимность исходя из очень простого критерия – у
Путина в руках тот самый ядерный чемоданчик, который их так пугает.
После
этих выборов можно сказать, что наше общество сдало важный политический экзамен
и все мы заслужили высокую оценку. Предстоит еще многое сделать и многое
доказать, но у нас все обязательно получится. Нас ждут по-настоящему серьезные
вызовы и мы с ними обязательно справимся.