Феноменальная явка и феноменальный процент поддержки президента – это победа не только Путина, но и всего российского общества, всех российских избирателей, всей России. Сейчас в Фейсбуке можно наблюдать прекрасную картину. Картину того, как у наших сограждан, которые исповедуют либерально-западническую идеологию, прямо рвутся и трещат все их шаблоны.

Феноменальнаяявка и феноменальный процент поддержки президента – это победа не толькоПутина, но и всего российского общества, всех российских избирателей, всейРоссии. Сейчас в Фейсбуке можно наблюдать прекрасную картину. Картину того, каку наших сограждан, которые исповедуют либерально-западническую идеологию, пряморвутся и трещат все их шаблоны.меня есть примета. Если вдруг условные любители Навального, фанатыХодорковского и миньоны Собчак вдруг обнаруживают, что вокруг них живеткакой-то не такой народ, который без всяких каруселей и вбросов активноголосует как-то неправильно, то значит у нас все будет хорошо.Выборы– это ведь не только политический процесс, это для многих людей еще и важный психологическийопыт, это возможность выбраться из своих закрытых тусовочек и познакомиться ссогражданами, посмотреть на то, как они говорят, что они думают и как ониголосуют. Особенно нелегко приходится тем, кто все-таки записывается внаблюдатели или попадает в избирательные комиссии и потом целый день, пока идетголосование, смотрят как рядовые россияне приходят, улыбаются и голосуют.Голосуют в основном за Путина. И вот тут у любого честного, по крайней меречестного с собой либерала возникает выбор: нужно или из страны валитькуда-нибудь, где его политическая позиция будет доминирующей, или нужно своюстрану, Россию, полюбить или по крайней мере принять такой, какая она есть. Этотрудный и болезненный выбор, который не каждый может сделать. К сожалению,честность, хотя бы в отношении себя – это очень редкая черта среди российскойоппозиции, причем не только либеральной, а вообще любой. Но то, что выборы покрайней мере заставили всех познакомиться с тем самым путинским большинством -это очень круто.Сейчаспутинскую победу будут остервенело делить и буквально рвать на частиполитологи, политтехнологи, эксперты, консультанты и чиновники разных уровней.Каждый будет говорить, писать, вбрасывать в СМИ и телеграм-каналы информацию отом, какую ключевую роль каждый из них сыграл в мобилизации путинскогоэлектората. Смотреться будет довольно противно, как и любая остервенелая ипубличная борьба за деньги и привилегии, но дело не только в этом. Дело в том,что если уж искать какой-то политтехнологический подтекст в сверхвысокой явкена президентских выборах, то все плюшки и благодарности, а также премию залучшую политтехнологическую операцию должна получить британский премьер-министрТереза Мэй.Какшутят в соцсетях, англичане изначально хотели отравить Горбачева илиХодорковского, но подумали, что рейтинг Путина на выборах в 95% это было быслишком. В этой шутке есть только доля шутки. Невозможно отрицать, чтоподчеркнуто наглые действия официального Лондона стали важным и позитивнымэлементом электоральной мобилизации, причем такого размаха, который недоступенникаким политтехнологам.Ну,а самым важным моментом избирательной кампании стало президентское посланиеПутина, и тут сам глава государства сделал для оживления выборов больше, чемвсе агитаторы вместе взятые. На фоне остальных кандидатов, на фоне того, чтоони наговорили о Крыме, на фоне спрятанных заграничных счетов и недвижимости,на фоне взаимных оскорблений и обливаний друг друга вербальной грязью инастоящей водой, Путин со своим посланием, ракетами и видением сильной России,устремленной в будущее, явно смотрелся как единственный взрослый и серьезныйчеловек среди оборзевших политических клоунов.Наэтих выборах окончательно умерло два мифа. Во-первых, уже всем понятно, чтобойкот не сработал, а Навальный как политик кончился. А сколько было надежд! Асколько было пафосных заявлений! А сколько было слов о том, что молодежь,следуя призыву Навального, не пойдет ни на какие выборы, и что Путин вообщепотерял новое поколение. Новое поколение оказалось вполне пропутинским, и этобольшая проблема для Навального, которому придется попрощаться с грантами истатусом единственного и главного лидера несистемной оппозиции. Чего толькостоят итоговые дебаты Навального и Собчак. При всей моей нелюбви к Собчак, онапрошла не самую простую для себя кампанию до конца и хоть как-то пыталась вестидиалог с другими либералами с целью объединить их в политическую силу.Навальный же продемонстрировал дискуссию на уровне школьной шпаны, и это,похоже, уже не лечится.Второймиф, это миф про то, что российская столица – какое-то средоточие оппозиции.Оказалось, что Москва – это не оппозиционный город. Просто для того, чтобызаставить московский лояльный электорат прийти на выборы, нужно чтобы егокто-то как следует разозлил. Смотрите, у Путина в так называемой "оппозиционной"Москве – 71%! А за повышение явки нужно сказать еще раз спасибо нашим западнымпартнерам.последнее. Сегодня у СМИ и политологов появилось новое развлечение – следить затем, кто из мировых лидеров поздравил Путина, а кто – нет. На мой взгляд этосравнительно бесполезное занятие. Источник легитимности Путина – не внешнеепризнание. Россия – не Украина, и нашему президенту не нужно внешнихподтверждений своей власти, его в должности не утверждает американский посол.Как правильно заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "Победа Путина – этопобеда всех граждан России", а что там думают по этому поводу в Госдепе илиЕлисейском дворце не имеет никакого значения, ведь им придется с Путинымразговаривать и признать его легитимность исходя из очень простого критерия – уПутина в руках тот самый ядерный чемоданчик, который их так пугает.Послеэтих выборов можно сказать, что наше общество сдало важный политический экзамени все мы заслужили высокую оценку. Предстоит еще многое сделать и многоедоказать, но у нас все обязательно получится. Нас ждут по-настоящему серьезныевызовы и мы с ними обязательно справимся.