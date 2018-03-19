В американском Анахайме проходит этап Гран-при по фехтованию. Российская рапиристка Инна Дериглазова стала победительницей этапа, в финальном поединке одержав победу со счетом 15:3 над немецкой соперницей Анне Зауэр.

В американском Анахайме проходит этап Гран-при по фехтованию. Российская рапиристка Инна Дериглазова стала победительницей этапа, в финальном поединке одержав победу со счетом 15:3 над немецкой соперницей Анне Зауэр.Третью строчку разделили между собой Леони Эберт (Германия) и Ли Кифер (США).Также отметим, что в двадцатку лучших также вошли еще несколько россиянок: Диана Яковлева заняла восьмую позицию, Светлана Трипанина обосновалась на 11 месте, а Кристина Самсонова – на 16-м.Следующий этап Гран-при состоится с 23 по 25 марта в Будапеште.