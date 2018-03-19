ОМВД России по Дмитровскому району разыскивает пропавшего без вести Гиричева Алексея Григорьевича, 04.06.1980 года рождения...

ОМВД России по Дмитровскому району разыскивает пропавшего без вести Гиричева Алексея Григорьевича, 04.06.1980 года рождения, уроженца города Москвы, который 15 марта 2018 года ушел из дома на Ангарской улице и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 37 лет, рост 178, нормального телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серые.Был одет: пуховик темно-серого цвета с капюшоном, кепка темно-серого цвета, черные полуботинки.Особые приметы: на правом плече татуировка в виде плетения, на ногах татуировки в виде ромба – плетение.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29