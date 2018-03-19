Бывшая наводчица Надежда Савченко требует от президента отставки генпрокурора Украины. Нардеп утверждает, что не планировала теракт в стенах Верховной рады.

Бывшая наводчица Надежда Савченко требует от президента отставки генпрокурораУкраины. Нардеп утверждает, что не планировала теракт в стенах Верховной рады.Скандальный депутат обвинила генерального прокурора УкраиныЮрия Луценко в нарушении присяги и заявила, что подала Петру Порошенко прошениеоб отставке генпрокурора. Ранее прокурор обвинил Савченко в том, что она готовилатеракт в здании парламента, пишет РИА Новости.Утверждалось также, что депутат умудрилась пронести в зал заседанийнесколько гранат и огнестрельное оружие. Правда, позже служба госохраны Украиныопровергла возможность таких действий.Любой прокурор при исполнении возложенных на него служебныхобязанностей обязан соблюдать принцип презумпции невиновности, написалаСавченко президенту. "Если прокурор позволяет себе своими заявлениямиопределять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговорсуда и ставит себя над судебной ветвью власти", – отметила нардеп.Также она подала президенту жалобу на нарушение присягигенеральным прокурором и просит Порошенко освободить Луценко от занимаемойдолжности.В украинской прессе появлялись сообщения о том, что НадеждаСавченко вела тайные переговоры с СБУ и военными о подготовке госпереворота встране. Правда, потом журналисты утверждали, что спецслужбы таким образомпровоцировали депутата, а все разговоры с Савченко записывали.Напомним, что в России Надежда Савченко была признанавиновной по делу об убийстве в Донбассе сотрудников телеканала"Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22годам колонии общего режима. По просьбе родственников погибших журналистовглава государства Владимир Путин подписал 25 мая 2016 года указ о помиловании,после чего Надежда Савченко была доставлена самолетом в Киев. После возвращенияона заявляла, что готова стать президентом, если ее поддержит народ Украины.