Представители телеканала Cartoon Network заявили, что пока не продлили популярный мультсериал Рик и Морти на четвертый сезон. Авторы проекта намекают поклонникам, что неплохо бы самим собрать денег на производство шоу в случае закрытия финансирования.

Представители телеканала Cartoon Network заявили, что пока не продлили популярный мультсериал "Рик и Морти" на четвертый сезон. Авторы проекта намекают поклонникам, что неплохо бы самим собрать денег на производство шоу в случае закрытия финансирования, сообщает Gizmodo.О неясном будущем проекта одни из сценаристов "Рика и Морти" Дэн Хармон написал в своем "Твиттере". Американец ответил, что каким бы ленивым алкоголиком он ни был, трудно писать сценарий сериала, который канал у него не заказывал."С другой стороны, фанаты вроде вас наверняка смогут это оплатить. Пойду-ка еще выпью", — пошутил Хармон.I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE— Dan Harmon (@danharmon) 17 марта 2018 г."Рик и Морти" — американский анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, его премьера состоялась в декабре 2013 года. В 2017 году вышел третий сезон мультсериала.На основе телепроекта выпускают комиксы, фигурки, компьютерные и настольные игры, мобильные приложения и много других товаров.В ноябре 2017 года фанаты "Рика и Морти" потребовали от "Макдоналдса" вернуть в рестораны сычуаньский соус, упомянутый в одной из серий третьего сезона. Истерика, возникшая вокруг соуса, показала многих поклонников не с самой лучшей стороны.