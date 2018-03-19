Двух 23-летних взломщиков и их 50-летнего инструктора задержали на выходе из отделения банка в Красноярске, где они с помощью чипов и программного обеспечения опустошили платежный терминал.

Двух 23-летних взломщиков и их 50-летнего "инструктора" задержали на выходе из отделения банка в Красноярске, где они с помощью чипов и программного обеспечения опустошили платежный терминал, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала момент встречи с представителями закона.На кадрах видно, что злоумышленники, только забравшие всю наличность из очередного терминала и оставившие на месте клавиатуру не ожидали увидеть на пороге полицейского с пистолетом и дубинкой в руках. Попытка убежать успехом не увенчалась — предполагаемых преступников нагнали на машине и скрутили.Во время обысков у них в квартирах нашли инструменты и компьютерное оборудование, а также два дорогостоящих автомобиля, приобретенные на похищенные деньги.На допросе один из молодых людей утверждал, что первый раз пошел на дело после прочтение ряда инструкций в Сети, но оперативные данные говорят о том, что злоумышленники причастны к взлому девяти терминалов в Красноярске и поселке Березовка, где им удалось снять свыше 15 миллионов рублей.Начинающих хакеров и их 50-летнего неоднократно судимого подельника взяли по стражу.