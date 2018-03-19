Мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине в московском районе Марьино. По словам очевидцев, прежде чем открыть огонь, гражданин поинтересовался у продавцов, где тут можно пострелять.

Мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине в московскомрайоне Марьино. По словам очевидцев, прежде чем открыть огонь, гражданинпоинтересовался у продавцов, "где тут можно пострелять".Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения оказались враспоряжении . Посетитель магазина держит в руках предмет, похожийна автомат времен Второй мировой войны. Он задает вопросы продавцами покупателям, но, не добившись ответа, открывает огонь. Полиция выясняетобстоятельства происшествия.