Мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине в московском
районе Марьино. По словам очевидцев, прежде чем открыть огонь, гражданин
поинтересовался у продавцов, где тут можно пострелять.
Мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине в московском
районе Марьино. По словам очевидцев, прежде чем открыть огонь, гражданин
поинтересовался у продавцов, "где тут можно пострелять".
Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения оказались в
распоряжении . Посетитель магазина держит в руках предмет, похожий
на автомат времен Второй мировой войны. Он задает вопросы продавцам
и покупателям, но, не добившись ответа, открывает огонь. Полиция выясняет
обстоятельства происшествия.