Британские дипломаты испытали минувшей ночью настоящий шок. На
здании Форин-офиса в центре Лондона появилась световая проекция портрета Владимира
Путина и надпись Miss me?
Британские дипломаты испытали минувшей ночью настоящий шок. На
здании Форин-офиса в центре Лондона появилась световая проекция портрета Владимира
Путина и надпись "Miss me?"
"Скучали по мне?" – это фраза из популярного британского
сериала "Шерлок". Она появилась на фасаде Министерства иностранных
дел Великобритании усилиями российской арт-группу Philosoraptors. Перфоманс материализовался,
как только стало понятно, что Владимир Путин безоговорочно победил на
президентских выборах.
Видеоролик со съемкой проекции арт-группа снабдила титром:
"Очень удобно, что Запад во всем обвиняет русских и Путина. Путин вмешивается
в выборы в США, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил биткойн. Русские любят
своего сильного вождя и снова избрали его президентом. Давайте уважать выбор
русских".
Стоит отметить, что победа Путина не очень-то устраивает
Запад, который продолжает кампанию по демонизации России. Итоги выборов многие
иностранные СМИ пытаются по-своему объяснить успех
действующего главы государства.
К примеру, на немецком телеканале Deutsche Welle заявили,
что успех Владимира Путина на выборах обусловлен новой антизападной волной в
России. В свою очередь американский телеканал ABC News назвал результат
действующего президента России ошеломительным. Телеканал подчеркнул, что Путин
руководит самой большой страной мира на протяжении всего XXI века.
Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру,
французская газета Parisien подчеркнула, что в гигантской стране с 11 часовыми
поясами на избирательные участки пришли гораздо больше граждан, чем в 2012
году.
Выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18
марта. По предварительным данным, явка составила 67,89%, лидер голосования – действующий
глава государства Владимир Путин.
По итогам обработки 99,84% бюллетеней он
набирает 76,66% голосов избирателей, пришедших на выборы. Баллотировавшийся от
КПРФ Павел Грудинин заручился поддержкой 11,8% голосов избирателей. Третью
строчку занял глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Остальные
кандидаты набрали от 0,65% до 5,66%. Окончательные итоги президентских выборов
Центризбирком огласит к концу этой недели.