Британские дипломаты испытали минувшей ночью настоящий шок. На здании Форин-офиса в центре Лондона появилась световая проекция портрета Владимира Путина и надпись Miss me?

Британские дипломаты испытали минувшей ночью настоящий шок. Наздании Форин-офиса в центре Лондона появилась световая проекция портрета ВладимираПутина и надпись "Miss me?""Скучали по мне?" – это фраза из популярного британскогосериала "Шерлок". Она появилась на фасаде Министерства иностранныхдел Великобритании усилиями российской арт-группу Philosoraptors. Перфоманс материализовался,как только стало понятно, что Владимир Путин безоговорочно победил напрезидентских выборах.Видеоролик со съемкой проекции арт-группа снабдила титром:"Очень удобно, что Запад во всем обвиняет русских и Путина. Путин вмешиваетсяв выборы в США, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил биткойн. Русские любятсвоего сильного вождя и снова избрали его президентом. Давайте уважать выборрусских".Стоит отметить, что победа Путина не очень-то устраиваетЗапад, который продолжает кампанию по демонизации России. Итоги выборов многиеиностранные СМИ пытаются по-своему объяснить успехдействующего главы государства.К примеру, на немецком телеканале Deutsche Welle заявили,что успех Владимира Путина на выборах обусловлен новой антизападной волной вРоссии. В свою очередь американский телеканал ABC News назвал результатдействующего президента России ошеломительным. Телеканал подчеркнул, что Путинруководит самой большой страной мира на протяжении всего XXI века.Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру,французская газета Parisien подчеркнула, что в гигантской стране с 11 часовымипоясами на избирательные участки пришли гораздо больше граждан, чем в 2012году.Выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18марта. По предварительным данным, явка составила 67,89%, лидер голосования – действующийглава государства Владимир Путин.По итогам обработки 99,84% бюллетеней оннабирает 76,66% голосов избирателей, пришедших на выборы. Баллотировавшийся отКПРФ Павел Грудинин заручился поддержкой 11,8% голосов избирателей. Третьюстрочку занял глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Остальныекандидаты набрали от 0,65% до 5,66%. Окончательные итоги президентских выборовЦентризбирком огласит к концу этой недели.