Погиб 27-летний молодой человек

Смертельное ДТП на трассе М-7 во Владимирской области.Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла рано утром в воскресенье, 18 марта, около 4 часов. На 246-м километре 25-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Passat, врезался в стоящий на аварийке грузовик. Он двигался из Владимира в сторону Нижнего Новгорода.В результате ДТП водителя доставили в реанимацию. На месте происшествия скончался 27-летний молодой человек - пассажир легковушки.