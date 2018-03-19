Вратарь СКА-Хабаровск Александр Довбня по окончании текущего сезона сменит клубную прописку и перейдет из стана дальневосточных армейцев в столичный ЦСКА. Известно, что москвичи готовы предложить игроку пятилетний контракт.

Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня по окончании текущего сезона сменит клубную прописку и перейдет из стана дальневосточных армейцев в столичный ЦСКА. Известно, что москвичи готовы предложить игроку пятилетний контракт. Об этом сообщает "Спорт уик-энд".Предполагается, что в ЦСКА футболист станет вторым номером после основного голкипера команды Игоря Акинфеева. В клубе понимают, что у 32-летнего голкипера нет опытного сменщика и на данный момент запасным вратарем является молодой Илья Помазун. Довбня же впечатлил своей игрой в текущем сезоне российской премьер-лиги. В одном из последних матчей хабаровчан против московского "Спартака" он совершил 12 сейвов, в том числе отразив удар с 11-метровой отметки. "СКА-Хабаровск" проиграл "красно-белым" с минимальным счетом 0:1.По итогам 23 туров "СКА-Хабаровск" занимает последнюю, 16 строчку чемпионата России. Довбня в 21 поединке пропустил 37 мячей, при этом трижды оставив свои ворота сухими. В среднем он пропускает за игру 1.76 гола.