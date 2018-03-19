Более двух часов продолжалась закрытая встреча Владимира Путина с соперниками по предвыборной кампании. Ксения Собчак пришла в Кремль с украшением, символизирующим свободу и гармонию.

Более двух часов продолжалась закрытая встреча Владимира Путинас соперниками по предвыборной кампании. Ксения Собчак пришла в Кремль сукрашением, символизирующим свободу и гармонию.На шее у Собчак можно было разглядеть кулон с небольшой красной гитарой.Если задаться целью разгадать этот знак, то выяснится, что гитара – символ свободы,гармонии, неуемной энергии и счастья. Часто его используют непокорные и неподдающиесянатуры.Гитара также символизирует легкомыслие. Владелица такого украшения как бы призывает к легкому отношению к себе, зовет поиграть.Что касается встречи в Кремле, то ее большая часть прошла зазакрытыми дверями, однако у журналистов была возможность услышать вступительноеслово российского лидера. Обращаясь к своим вчерашним оппонентам, Путин призвалих объединить усилия для работы на благо страны."Считаю, что для всех для нас очень важно объединятьусилия всех политических партий, общественных организаций, общественности дляреализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоитнаша страна, и на преодоление тех вызовов, с которыми Россия сталкивается",– сказал глава государства.Путин попросил своих бывших соперников руководствоватьсядолгосрочными соображениями, интересами России и российского народа, партийныепредпочтения отодвигать на второй план."Призываю вас к такому открытому, честному диалогу,нацеленному на долгосрочные национальные интересы", – обратился кполитикам президент.Во встрече приняли участие все кандидаты на прошедших 18марта президентских выборах. По последним данным, действующий президент ВладимирПутин набрал на них 76,69% голосов избирателей, коммунист Павел Грудининзаручился поддержкой 11,77% граждан, а бессменный лидер ЛДПР ВладимирЖириновский набрал 5,65% голосов. У Ксении Собчак 1,68% поддержки избирателей,пришедших на выборы, Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов, Максим Сурайкин и СергейБабурин не смогли выйти за однопроцентный рубеж.