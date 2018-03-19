Не тот результат, о котором можно мечтать – так кандидат в президенты России Ксения Собчак оценила итоги прошедших накануне выборов главы государства. Светская львица дала интервью одному из телеканалов.

"Не тот результат, о котором можно мечтать" – таккандидат в президенты России Ксения Собчак оценила итоги прошедших накануневыборов главы государства. Светская львица дала интервью одному из телеканалов."Это не тот результат, о котором можно мечтать. Но я шла навыборы не ради результата, а ради того, чтобы сказать людям правду", -сказала телеведущая в эфире . По ее словам, она участвовала в предвыборнойгонке для того, чтобы поднять тему коррупции. "Мне удалось сделать этодовольно обстоятельно", – добавила светская львица.Собчак подчеркнула, что ее результат – больше, чем другихкандидатов с либеральной повесткой. Вместе с тем кандидат от "Гражданскойинициативы" предложили им объединиться на базе создаваемой ей партии.Говоря непосредственно о процедуре голосования, Собчакзаявила, что выборы прошли "достаточно честно". Телеведущая признала,что многие россияне действительно поддерживают Владимира Путина.Напомним, Ксения Собчак объявила о своем намерениипобороться за высший государственный пост в конце октября прошлого года.Выдвигаться светская львица решила от партии "Гражданскаяинициатива". Телеведущая шла на выборы с подчеркнуто либеральнойпрограммой, многие положения которой вызвали неприятие со стороны подавляющейчасти россиян.Так, Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине, и судьбуполуострова необходимо решать на повторном референдуме после переговоров Москвыи Киева. Настоящий взрыв негодования наших граждан вызвали слова светскойльвицы о том, что Россия сама виновата в том, что Запада ввел против неесанкции.Очередные президентские выборы состоялись в России ввоскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения сКрымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов.В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссияогласила предварительные итоги. Действующий президент Владимир Путин набрал76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин –11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партииВладимир Жириновский (5,66%). Явка на голосовании превысила показатели 2012года и составила 67%.Ксения Собчак набрала крайне малое количество голосов -1,68%. Наибольшую поддержку светская львица получила в своем родномСанкт-Петербурге, где за нее отдали голоса 3,93% пришедших на избирательныеучастки жителей северной столицы. Окончательные итоги выборов Центризбиркомогласит в течение десяти дней.