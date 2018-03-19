Не тот результат, о котором можно мечтать – так
кандидат в президенты России Ксения Собчак оценила итоги прошедших накануне
выборов главы государства. Светская львица дала интервью одному из телеканалов.
"Не тот результат, о котором можно мечтать" – так
кандидат в президенты России Ксения Собчак оценила итоги прошедших накануне
выборов главы государства. Светская львица дала интервью одному из телеканалов.
"Это не тот результат, о котором можно мечтать. Но я шла на
выборы не ради результата, а ради того, чтобы сказать людям правду", -
сказала телеведущая в эфире . По ее словам, она участвовала в предвыборной
гонке для того, чтобы поднять тему коррупции. "Мне удалось сделать это
довольно обстоятельно", – добавила светская львица.
Собчак подчеркнула, что ее результат – больше, чем других
кандидатов с либеральной повесткой. Вместе с тем кандидат от "Гражданской
инициативы" предложили им объединиться на базе создаваемой ей партии.
Говоря непосредственно о процедуре голосования, Собчак
заявила, что выборы прошли "достаточно честно". Телеведущая признала,
что многие россияне действительно поддерживают Владимира Путина.
Напомним, Ксения Собчак объявила о своем намерении
побороться за высший государственный пост в конце октября прошлого года.
Выдвигаться светская львица решила от партии "Гражданская
инициатива". Телеведущая шла на выборы с подчеркнуто либеральной
программой, многие положения которой вызвали неприятие со стороны подавляющей
части россиян.
Так, Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине, и судьбу
полуострова необходимо решать на повторном референдуме после переговоров Москвы
и Киева. Настоящий взрыв негодования наших граждан вызвали слова светской
львицы о том, что Россия сама виновата в том, что Запада ввел против нее
санкции.
Очередные президентские выборы состоялись в России в
воскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с
Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов.
В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия
огласила предварительные итоги. Действующий президент Владимир Путин набрал
76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин –
11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии
Владимир Жириновский (5,66%). Явка на голосовании превысила показатели 2012
года и составила 67%.
Ксения Собчак набрала крайне малое количество голосов -
1,68%. Наибольшую поддержку светская львица получила в своем родном
Санкт-Петербурге, где за нее отдали голоса 3,93% пришедших на избирательные
участки жителей северной столицы. Окончательные итоги выборов Центризбирком
огласит в течение десяти дней.