В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний мужчина после получения посылки, в которой находились сильнодействующие вещества...

«Сотрудники ГУНК МВД России, УНК ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области в Восточном округе столицы задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ из разряда анаболических стероидов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, задержан 41-летний мужчина. В посылке находилось 7 флаконов «Trenbolone А100», 7 флаконов «Testosterone Р100», 7 флаконов «Stanozolol» по 100 таблеток в каждой и 1 ампула «Nan-Decanoate». Согласно результатам проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследования, в 2 флаконах обнаружено сильнодействующее вещество – тестостерона пропионат, массой около 20 граммов. Остальные изъятые жидкости и вещества направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.ГУНК МВД РоссииУНК ГУ МВД России по г. МосквеГСУ ГУ МВД России по г. Москве