Злоумышленники на территории ТиНАО похитили иномарку и скрылись. Автомашина была обнаружена в Подмосковье. Подозреваемые задержаны....

Сотрудники Московского уголовного розыска и 2-го Специального батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении иномарки.В Межмуниципальный отдел МВД России Коммунарский поступило сообщение о хищении автомобиля «Тойота» в п. Сосенское. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области сотрудниками МУРа и 2-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве автомашина была обнаружена. За рулем иномарки находился 41-летний приезжий, на автомашине «Рено» его сопровождал 40-летний житель ближнего зарубежья. Оба мужчины задержаны.Для дальнейшего разбирательства задержанные доставлены в МО МВД России Коммунарский.Следствием МО МВД России Коммунарский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81