В кабинете психотерапевта
сорокалетний красавец мужчина. Блестящая карьера, яхта, недвижимость
заграницей, атлетическое телосложение, незаурядный ум, хорошее чувство юмора.
Он пришел сюда со своим одиночеством. Несмотря на множество друзей и постоянное
женское внимание, дома его никто не ждет.
В кабинете психотерапевта
сорокалетний красавец мужчина. Блестящая карьера, яхта, недвижимость
заграницей, атлетическое телосложение, незаурядный ум, хорошее чувство юмора.
Он пришел сюда со своим одиночеством. Несмотря на множество друзей и постоянное
женское внимание, дома его никто не ждет.
Он давно мечтает о детях, большой
семье, любящей жене, но ради этого не готов пожертвовать своей свободой. Такой
типаж современного успешного человека встречается все чаще, как среди мужчин,
так и среди женщин. В психологии для таких людей существует особый термин –
синдром одиночки.
Как пояснила Dni.Ru врач-психотерапевт Анна Куликова, это
относительно новый синдром, о котором мало кто знает. "Кто такой одиночка? Человек,
который может вести достаточно успешную социальную жизнь, удачно
взаимодействовать с людьми на работе и в смежных с ней сферах деятельности, быть
на виду. В то же время, он имеет полный провал в личных отношениях, не подпуская
к себе близко того, кто может затронуть его чувства и эмоции. Такие люди чаще
всего остаются в одиночестве, либо строят личные отношения на уровне
партнерства, не испытывая при этом глубокой привязанности. С другими людьми у
них идет эмоциональная несопоставимость", – рассказала эксперт.
По мнению психологов, в первую
очередь, это закономерные последствия сексуальной свободы. В современном
обществе несколько сместились ориентиры и нормы поведения. Институт брака
больше не обязателен, а частая смена партнеров не располагает к постоянным
отношениям и не вызывает осуждения со стороны. Неустроенность быта также больше
не является поводом к созданию семьи. Существует масса вариантов, как решить
этот вопрос – от домашней техники до найма домработницы. Получается, что семья
– дело добровольное, построенное на взаимной любви, привязанности, общих целях
и глубоких чувствах, с которыми у одиночки как раз и возникают проблемы.
Корень этих сложностей кроется не
только в социальных процессах. "Одиночку могли тяжело травмировать в детстве
или подростковом возрасте. Например, мама, которая его, то любила, то
отвергала. Поэтому во взрослой жизни такой человек будет испытывать те же
эмоции, что и в детстве. Едва возникает привязанность к другому человеку, как
он начинает испытывать душевную боль", – объясняет психотерапевт. Нельзя
сбрасывать со счетов и чрезмерную родительскую опеку, когда с пеленок ребенку
внушают, что он самый лучший и ему нет равных. По мнению психотерапевта, такие
люди вырастают излишне эгоцентричными, и для них синдром одиночки является
способом манипуляции другим человеком, чтобы держать его на коротком поводке,
не отпуская далеко, но и не подпуская к себе вплотную.
Тенденция к одиночеству не меняет
натуру человека. Одиночка может быть как социопатом, который даже с близкими
родственниками ведет себя холодно и отстраненно, так и добрым самаритянином,
который спасает бездомных животных и переводит деньги больным детям. "Для
самого одиночки синдром может проявляться по-разному. Кому-то такое состояние кажется
комфортным, разве что немного задевают и злят замечания знакомых о неустроенности
личной жизни. Но в большинстве случаев оказывается, что подсознательно его это
сильно гнетет, вызывает страх, напряжение и разочарование. Самое печальное, не все
готовы с этим что-то делать", – говорит Куликова. Продолжая играть в одиночество,
человек разрушает себя изнутри, не задумываясь о своем будущем.
Одиночки, как правило, не думают
наперед, в перспективе лишая себя заботы и человеческого участия. Но люди
устроены так, что каждому из нас важно быть кому-то нужным. Человеку нужен человек.
Отношения, и правда, сложная штука. Семья – это ежедневное терпение и поддержка
друг друга в самых непростых ситуациях, самоотдача, постоянная взаимопомощь,
обмен опытом и совместный быт. До этого нужно дорасти. Если же игра в одиночество
гораздо важнее, а свобода и независимость в приоритете, то стакан воды на
старость было бы неплохо приготовить заранее.