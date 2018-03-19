В кабинете психотерапевта сорокалетний красавец мужчина. Блестящая карьера, яхта, недвижимость заграницей, атлетическое телосложение, незаурядный ум, хорошее чувство юмора. Он пришел сюда со своим одиночеством. Несмотря на множество друзей и постоянное женское внимание, дома его никто не ждет.

В кабинете психотерапевтасорокалетний красавец мужчина. Блестящая карьера, яхта, недвижимостьзаграницей, атлетическое телосложение, незаурядный ум, хорошее чувство юмора.Он пришел сюда со своим одиночеством. Несмотря на множество друзей и постоянноеженское внимание, дома его никто не ждет.Он давно мечтает о детях, большойсемье, любящей жене, но ради этого не готов пожертвовать своей свободой. Такойтипаж современного успешного человека встречается все чаще, как среди мужчин,так и среди женщин. В психологии для таких людей существует особый термин –синдром одиночки.Как пояснила Dni.Ru врач-психотерапевт Анна Куликова, этоотносительно новый синдром, о котором мало кто знает. "Кто такой одиночка? Человек,который может вести достаточно успешную социальную жизнь, удачновзаимодействовать с людьми на работе и в смежных с ней сферах деятельности, бытьна виду. В то же время, он имеет полный провал в личных отношениях, не подпускаяк себе близко того, кто может затронуть его чувства и эмоции. Такие люди чащевсего остаются в одиночестве, либо строят личные отношения на уровнепартнерства, не испытывая при этом глубокой привязанности. С другими людьми уних идет эмоциональная несопоставимость", – рассказала эксперт.По мнению психологов, в первуюочередь, это закономерные последствия сексуальной свободы. В современномобществе несколько сместились ориентиры и нормы поведения. Институт бракабольше не обязателен, а частая смена партнеров не располагает к постояннымотношениям и не вызывает осуждения со стороны. Неустроенность быта также большене является поводом к созданию семьи. Существует масса вариантов, как решитьэтот вопрос – от домашней техники до найма домработницы. Получается, что семья– дело добровольное, построенное на взаимной любви, привязанности, общих целяхи глубоких чувствах, с которыми у одиночки как раз и возникают проблемы.Корень этих сложностей кроется нетолько в социальных процессах. "Одиночку могли тяжело травмировать в детствеили подростковом возрасте. Например, мама, которая его, то любила, тоотвергала. Поэтому во взрослой жизни такой человек будет испытывать те жеэмоции, что и в детстве. Едва возникает привязанность к другому человеку, какон начинает испытывать душевную боль", – объясняет психотерапевт. Нельзясбрасывать со счетов и чрезмерную родительскую опеку, когда с пеленок ребенкувнушают, что он самый лучший и ему нет равных. По мнению психотерапевта, такиелюди вырастают излишне эгоцентричными, и для них синдром одиночки являетсяспособом манипуляции другим человеком, чтобы держать его на коротком поводке,не отпуская далеко, но и не подпуская к себе вплотную.Тенденция к одиночеству не меняетнатуру человека. Одиночка может быть как социопатом, который даже с близкимиродственниками ведет себя холодно и отстраненно, так и добрым самаритянином,который спасает бездомных животных и переводит деньги больным детям. "Длясамого одиночки синдром может проявляться по-разному. Кому-то такое состояние кажетсякомфортным, разве что немного задевают и злят замечания знакомых о неустроенностиличной жизни. Но в большинстве случаев оказывается, что подсознательно его этосильно гнетет, вызывает страх, напряжение и разочарование. Самое печальное, не всеготовы с этим что-то делать", – говорит Куликова. Продолжая играть в одиночество,человек разрушает себя изнутри, не задумываясь о своем будущем.Одиночки, как правило, не думаютнаперед, в перспективе лишая себя заботы и человеческого участия. Но людиустроены так, что каждому из нас важно быть кому-то нужным. Человеку нужен человек.Отношения, и правда, сложная штука. Семья – это ежедневное терпение и поддержкадруг друга в самых непростых ситуациях, самоотдача, постоянная взаимопомощь,обмен опытом и совместный быт. До этого нужно дорасти. Если же игра в одиночествогораздо важнее, а свобода и независимость в приоритете, то стакан воды настарость было бы неплохо приготовить заранее.