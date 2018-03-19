Американские медики разработали и протестировали мужские противозачаточные таблетки, которые не влияют на эрекцию и не вызывают серьезных проблем со здоровьем. В случае успешных результатов после длительных испытаний через несколько лет препарат будет одобрен и поступит в свободную продажу.

Американскиемедики разработали и протестировали мужские противозачаточные таблетки, которыене влияют на эрекцию и не вызывают серьезных проблем со здоровьем. В случае успешныхрезультатов после длительных испытаний через несколько лет препарат будетодобрен и поступит в свободную продажу.Несмотря на то, что гормональные контрацептивы для женщиншироко используются уже более полувека, для мужчин безопасного аналога найти неудавалось. Существующие препараты слишком быстро выводились из организма и не обеспечивалинадежной защиты от беременности, сообщает информационное агентство . Также среди побочных эффектов отмечали снижениеэрекции и психические расстройства. Именно поэтому ни одно из созданных средствдо сих пор не было официально одобрено.В новую версию контрацептива для мужчин биологи добавили жирнуюкислоту, что позволило добиться более длительного эффекта и избежать накапливаниягормонов в печени. Действие таблетки ученые проверилина группе из ста добровольцев, которые принимали препарат каждый деньв трех разных дозах и сообщали об измененияхв самочувствии. Часть испытуемых принимала не реальный препарат,а пустышку, о чем они узнали только по завершении исследования.Как показали результаты опыта, большие дозы веществаэффективно подавляли размножение сперматозоидов, при этом не препятствовалиработе половых органов и не вызывали других проблем со здоровьем.Единственным негативным влиянием на организм стало то, что участникиэксперимента набрали пару лишних килограмм, а также у них повысилсяуровень холестерина.Пред тем как противозачаточные для мужчин поступят наприлавки аптек, пройдет по меньшей мере четыре года. За это время планируется болееподробно изучить положительные и отрицательные стороны новинки. Также кэкспериментам планируют привлечь еще несколько сотен добровольцев.