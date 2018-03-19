Американские
медики разработали и протестировали мужские противозачаточные таблетки, которые
не влияют на эрекцию и не вызывают серьезных проблем со здоровьем. В случае успешных
результатов после длительных испытаний через несколько лет препарат будет
одобрен и поступит в свободную продажу.
Американские
медики разработали и протестировали мужские противозачаточные таблетки, которые
не влияют на эрекцию и не вызывают серьезных проблем со здоровьем. В случае успешных
результатов после длительных испытаний через несколько лет препарат будет
одобрен и поступит в свободную продажу.
Несмотря на то, что гормональные контрацептивы для женщин
широко используются уже более полувека, для мужчин безопасного аналога найти не
удавалось. Существующие препараты слишком быстро выводились из организма и не обеспечивали
надежной защиты от беременности, сообщает информационное агентство . Также среди побочных эффектов отмечали снижение
эрекции и психические расстройства. Именно поэтому ни одно из созданных средств
до сих пор не было официально одобрено.
В новую версию контрацептива для мужчин биологи добавили жирную
кислоту, что позволило добиться более длительного эффекта и избежать накапливания
гормонов в печени. Действие таблетки ученые проверили
на группе из ста добровольцев, которые принимали препарат каждый день
в трех разных дозах и сообщали об изменениях
в самочувствии. Часть испытуемых принимала не реальный препарат,
а пустышку, о чем они узнали только по завершении исследования.
Как показали результаты опыта, большие дозы вещества
эффективно подавляли размножение сперматозоидов, при этом не препятствовали
работе половых органов и не вызывали других проблем со здоровьем.
Единственным негативным влиянием на организм стало то, что участники
эксперимента набрали пару лишних килограмм, а также у них повысился
уровень холестерина.
Пред тем как противозачаточные для мужчин поступят на
прилавки аптек, пройдет по меньшей мере четыре года. За это время планируется более
подробно изучить положительные и отрицательные стороны новинки. Также к
экспериментам планируют привлечь еще несколько сотен добровольцев.