25-летняя воспитательница детского сада Лиэнн Коллопи получила 21 ножевое
ранение от ревнивого бойфренда, который заманил ее в ловушку, облил бензином и
поджег. При этом девушка закрыла своим телом двухлетнюю дочь и спасла ее от ударов
ножом и огня.
25-летняя воспитательница детского сада Лиэнн Коллопи получила 21 ножевое
ранение от ревнивого бойфренда, который заманил ее в ловушку, облил бензином и
поджег. При этом девушка закрыла своим телом двухлетнюю дочь и спасла ее от ударов
ножом и огня.
Пока пламя распространялось
по телу Лиэнн, она продолжала держать Лейлу на руках и защищать ее от разъяренного
мужчины, наносившего удары ножом. Полиция и пожарные были вызваны к их дому в
Ланкашире соседями, которые услышали крики женщины, сообщает британское издание Mirror. Однако к тому времени,
когда офицеры прибыли на место преступления, Лиэнн уже получила несовместимые с
жизнью раны на лице, груди, спине, руках и ногах, при этом большая часть ее
тела было в ожогах. Мать двоих детей скончалась спустя четыре дня после
инцидента.
Выжившего ребенка нашли на
кухне в крови Лиэнн. У нее зафиксированы тяжелые ожоги лица и тела, из-за
которых ей было необходимо перенести несколько пересадок кожи. У девочки
остались тяжелые физические и психологические травмы. Другой ребенок, четырехлетняя
Лола, на тот момент находилась у друзей.
Как стало известно следствию, таким образом Салим планировал
отомстить бывшей девушке за то, что она его бросила. На компьютере убийцы обнаружили такие запросы в Интернете,
как "16 шагов, чтобы кого-то убить и не попасться", "как разжечь
сильный огонь быстро, но без суеты" и "Сколько времени потребуется,
чтобы задушить кого-то?". После того, как подозреваемый признался в
убийстве и поджоге, его приговорили к пожизненному заключению.
Сообщается, что в 2015 году Лиэнн
и Саид сочетались мусульманской церемонией брака, который не признается по
законодательству Великобритании. Год назад пара рассталась после того, как
девушка пожаловалась, что Саид был слишком жестоким по отношению к ней. В день
убийства злоумышленник позвонил девушке и попросил вернуться домой, чтобы он
мог забрать детскую кроватку для дочери.