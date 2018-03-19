25-летняя воспитательница детского сада Лиэнн Коллопи получила 21 ножевое ранение от ревнивого бойфренда, который заманил ее в ловушку, облил бензином и поджег. При этом девушка закрыла своим телом двухлетнюю дочь и спасла ее от ударов ножом и огня.

25-летняя воспитательница детского сада Лиэнн Коллопи получила 21 ножевоеранение от ревнивого бойфренда, который заманил ее в ловушку, облил бензином иподжег. При этом девушка закрыла своим телом двухлетнюю дочь и спасла ее от ударовножом и огня.Пока пламя распространялосьпо телу Лиэнн, она продолжала держать Лейлу на руках и защищать ее от разъяренногомужчины, наносившего удары ножом. Полиция и пожарные были вызваны к их дому вЛанкашире соседями, которые услышали крики женщины, сообщает британское издание Mirror. Однако к тому времени,когда офицеры прибыли на место преступления, Лиэнн уже получила несовместимые сжизнью раны на лице, груди, спине, руках и ногах, при этом большая часть еетела было в ожогах. Мать двоих детей скончалась спустя четыре дня послеинцидента.Выжившего ребенка нашли накухне в крови Лиэнн. У нее зафиксированы тяжелые ожоги лица и тела, из-закоторых ей было необходимо перенести несколько пересадок кожи. У девочкиостались тяжелые физические и психологические травмы. Другой ребенок, четырехлетняяЛола, на тот момент находилась у друзей.Как стало известно следствию, таким образом Салим планировалотомстить бывшей девушке за то, что она его бросила. На компьютере убийцы обнаружили такие запросы в Интернете,как "16 шагов, чтобы кого-то убить и не попасться", "как разжечьсильный огонь быстро, но без суеты" и "Сколько времени потребуется,чтобы задушить кого-то?". После того, как подозреваемый признался вубийстве и поджоге, его приговорили к пожизненному заключению.Сообщается, что в 2015 году Лиэнни Саид сочетались мусульманской церемонией брака, который не признается позаконодательству Великобритании. Год назад пара рассталась после того, какдевушка пожаловалась, что Саид был слишком жестоким по отношению к ней. В деньубийства злоумышленник позвонил девушке и попросил вернуться домой, чтобы онмог забрать детскую кроватку для дочери.