В рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни столичный суд наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере 1 миллиона рублей, принадлежащие экс-супруге Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Как сообщила адвокат Цымбалюк, арестована квартира на Молодогвардейской улице в Москве. СКР предъявил бывшей жене Джигарханяна обвинение по статье Нарушение неприкосновенности частной жизни УК РФ и взял с нее подписку о невыезде.

В рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни столичный суд наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере 1 миллиона рублей, принадлежащие экс-супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, передает ТАСС.Как сообщила адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова, арестована квартира на Молодогвардейской улице в Москве, а также наложен обеспечительный арест на 1 миллион рублей, который находится в банковской ячейке "Ланта-банка".СКР предъявил бывшей жене Джигарханяна обвинение по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" УК РФ и взял с нее подписку о невыезде.Следствие полагает, что Цымбалюк-Романовская распространяла в прессе сведения о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.Однако экс-супруга артиста отвергала предъявленные обвинения. Позже Широкова рассказала, что с ее подзащитной была взята подписка о неразглашении. По словам адвоката, если обвинение и предъявлено, то в нарушение закона.По словам адвоката, из материалов дела не понятно, кто обратился в правоохранительные органы, так как отсутствует информация о допросе актера в качестве заявителя о преступлении.Как сообщалось, в конце ноября прошлого года был оформлен развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской и вступил в законную силу (брак был заключен 25 февраля 2016 года).39-летняя Цымбалюк-Романовская ранее уволилась с поста директора театра, руководимого Джигарханяном, по собственному желанию. Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов заявил, что между бывшими супругами остались имущественные споры.