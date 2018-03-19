Российская биатлонистка Татьяна Акимова не выступит на этапе Кубка мира в Тюмени. Сообщается, что россиянке не хватило времени полностью оправиться от сильно затянувшейся болезни после возвращения из олимпийского Пхенчхана.

Российская биатлонистка Татьяна Акимова не выступит на этапе Кубка мира в Тюмени. Сообщается, что россиянке не хватило времени полностью оправиться от сильно затянувшейся болезни после возвращения из южнокорейского Пхенчхана, где спортсменка в составе команды Олимпийских атлетов из России выступала на Олимпийских играх. О пропуске российского этапа сообщил старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов."Таня Акимова не сможет выступить в Тюмени, – сказал наставник, слова которого приводит ТАСС. – Болезнь уже отступила, но она протекала очень долго и поэтому она пока не в состоянии выступать на столь высоком уровне".Этап Кубка мира по биатлону состоится в Тюмени с 22 по 25 марта. В нем примут участие семь российских биатлонисток: Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко и Светлана Миронова.