В Москве считаные дни остаются до открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Одновременно должны заработать сразу три станции — Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. Это по-настоящему знаковое событие для жителей северных районов столицы, которые несколько десятилетий ждали, когда же до них дотянется метро.

В Москве считаные дни остаются до открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Одновременно должны заработать сразу три станции — "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Это по-настоящему знаковое событие для жителей северных районов столицы, которые несколько десятилетий ждали, когда же до них дотянется метро.Чем ближе открытие, тем пристальней контроль. Ежедневное тестирование всех систем на каждом этапе — станция должна работать без сбоев в любой ситуации.— Внимание! Пожарные работают до ликвидации пожара."Станции готовы к пуску, остались небольшие шероховатости доделать. Думаю, в плановый срок пустим уже без проблем", — говорит заместитель директора по строительству Дирекции Метро-8 АО "Мосинжпроект" Роман Ромашевский.На новом участке Люблинско-Дмитровской линии использовались самые современные противопожарные системы. Еще с одной стихией пришлось сражаться в самом начале строительства: грунт, в котором построены "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная", очень насыщен водой. На каждом участке водоприток — 350 кубометров в час. Чтобы оценить масштабы, достаточно представить бассейн "Олимпийский": таким количеством воды можно заполнить его четыре раза. Но сложную техническую задачу с успехом решили."Очень много методов для того, чтобы пройти чтобы те или иные горные выработки — это способ заморозки, способ химического закрепления грунтов. И на сегодняшний момент работа, которая была сделана по осушению тех выработок, которая позволила нам построить эти станции, выполнена полностью", — рассказал заместитель генерального директора АО "Мосметрострой" Олег Мельников.Кроме того, на всех трех станциях построены специальные резервуары, в которых будет скапливаться любая влага и выводиться на поверхность. И за всем этим будут пристально следить сотрудники метро. Теперь каждый уголок — под видеоконтролем.На новых станциях салатовой ветки фактически не будет так называемых слепых зон. Вместо 64 камер видеонаблюдения — именно столько установлено на других станциях — здесь будет работать в четыре раза больше.Что касается оформления, то "Верхние Лихоборы" и "Окружная" — это классика московского метро, пилонные станции, знакомые всем по кольцевой линии. А вот "Селигерская" — авангард со множеством каменных элементов и металла. Причем весь материал, использованный при строительстве — отечественного производства."Идет обживание, персонал проводит новоселье, расставляется мебель. Тестируют последние виды систем, оповещение. Несколько дней — как только все эти работы закончатся, будет подписан акт ввода, и станции будут открыты", — говорит заместитель мэра в Правительстве г. Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Последние штрихи, очистка прилегающей территории — и станции готовы принять своих первых пассажиров. Для тысяч жителей севера Москвы это долгожданное событие. И произойдет оно буквально в ближайшие дни.