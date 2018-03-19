Член юниорской сборной команды России, ковровская пловчиха Анастасия Авдеева стала победительницей сразу на трёх дистанциях на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию

Член юниорской сборной команды России, ковровская пловчиха Анастасия Авдеева стала победительницей сразу на трёх дистанциях на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию. Соревнования прошли 12-15 марта в городе Обнинск Калужской области.Спортсменка из Владимирской области с большим преимуществом выиграла «золото» стилем на спине на дистанциях 50, 100 и 200 метров.В общей сложности в соревнованиях в Обнинске участвовали 650 спортсменов из 18 центральных областей России. Владимирскую область на чемпионате и первенстве ЦФО представляли восемь спортсменов.