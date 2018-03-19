Подсчет голосов после выборов еще продолжается, но уже сейчас понятно, что президент России Владимир Путин заручился поддержкой подавляющего большинства россиян. Этот факт, видимо, не слишком устраивает Запад, который продолжает свою кампанию по демонизацию нашей страны. Итоги выборов тамошние СМИ называют ошеломляющими и пытаются по-своему объяснить успех действующего главы государства.

Подсчет голосов после выборов еще продолжается, но ужесейчас понятно, что президент России Владимир Путин заручился поддержкойподавляющего большинства россиян. Этот факт, видимо, не слишком устраиваетЗапад, который продолжает свою кампанию по демонизацию нашей страны. Итогивыборов тамошние СМИ называют "ошеломляющими" и пытаются по-своемуобъяснить успех действующего главы государства.Так, на немецком телеканале Deutsche Welle заявили, чтоуспех Владимира Путина на выборах обусловлен "новой антизападной волной вРоссии". В свою очередь, американский телеканал ABC News назвал результатдействующего президента России "ошеломительным". Телеканал подчеркнул,что Путин руководит "самой большой страной мира на протяжении всего XXIвека".О причинах убедительной победы российского лидера размышляети влиятельная американская газета Wall Street Journal. По мнению колумнистовиздания, внешнеполитическая линия Путина и его усилия по восстановлению мощироссийских вооруженных сил снискали ему большую поддержку среди населения.Кампания Кремля по укреплению роли Москвы в мире, подчеркивает газета, оченьпопулярна в народе.Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру,французская газета Parisien подчеркнула, что "в гигантской стране с 11часовыми поясами" на избирательные участки пришло гораздо больше граждан,чем в 2012 году.Западные СМИ даже вспомнили пророчества болгарской провидицыВанги о России. Так, британская газета The Daily Post привела такое еепредсказание: "Одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России.Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможет остановить Россию". Этислова, как считается, Ванга сказала в 1979 году во время встречи с писателемВалентином Сидоровым.В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые посчету президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемькандидатов. Президент избирается на срок в шесть лет.После обработки 99% протоколов действующий президентВладимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным Центризбиркома,глава государства набирает 76,65% голосов. На втором месте расположилсякандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,82%, третью строчку занял председательлиберально-демократической партии Владимир Жириновский (5,68%).Результаты остальных кандидатов – в пределах статистическойпогрешности. На четвертом месте – Ксения Собчак (1,6%), затем следует ГригорийЯвлинский с результатом около 1%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин (0,65% голосов).Отметим, что эти цифры могут еще измениться, но весьма незначительно фактическине сказавшись на итоговом результате. К этому времени известна явка почти вовсех регионах. Она составила в среднем 67%.