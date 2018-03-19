Подсчет голосов после выборов еще продолжается, но уже
сейчас понятно, что президент России Владимир Путин заручился поддержкой
подавляющего большинства россиян. Этот факт, видимо, не слишком устраивает
Запад, который продолжает свою кампанию по демонизацию нашей страны. Итоги
выборов тамошние СМИ называют ошеломляющими и пытаются по-своему
объяснить успех действующего главы государства.
Подсчет голосов после выборов еще продолжается, но уже
сейчас понятно, что президент России Владимир Путин заручился поддержкой
подавляющего большинства россиян. Этот факт, видимо, не слишком устраивает
Запад, который продолжает свою кампанию по демонизацию нашей страны. Итоги
выборов тамошние СМИ называют "ошеломляющими" и пытаются по-своему
объяснить успех действующего главы государства.
Так, на немецком телеканале Deutsche Welle заявили, что
успех Владимира Путина на выборах обусловлен "новой антизападной волной в
России". В свою очередь, американский телеканал ABC News назвал результат
действующего президента России "ошеломительным". Телеканал подчеркнул,
что Путин руководит "самой большой страной мира на протяжении всего XXI
века".
О причинах убедительной победы российского лидера размышляет
и влиятельная американская газета Wall Street Journal. По мнению колумнистов
издания, внешнеполитическая линия Путина и его усилия по восстановлению мощи
российских вооруженных сил снискали ему большую поддержку среди населения.
Кампания Кремля по укреплению роли Москвы в мире, подчеркивает газета, очень
популярна в народе.
Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру,
французская газета Parisien подчеркнула, что "в гигантской стране с 11
часовыми поясами" на избирательные участки пришло гораздо больше граждан,
чем в 2012 году.
Западные СМИ даже вспомнили пророчества болгарской провидицы
Ванги о России. Так, британская газета The Daily Post привела такое ее
предсказание: "Одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России.
Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможет остановить Россию". Эти
слова, как считается, Ванга сказала в 1979 году во время встречи с писателем
Валентином Сидоровым.
В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые по
счету президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь
кандидатов. Президент избирается на срок в шесть лет.
После обработки 99% протоколов действующий президент
Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным Центризбиркома,
глава государства набирает 76,65% голосов. На втором месте расположился
кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,82%, третью строчку занял председатель
либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,68%).
Результаты остальных кандидатов – в пределах статистической
погрешности. На четвертом месте – Ксения Собчак (1,6%), затем следует Григорий
Явлинский с результатом около 1%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин (0,65% голосов).
Отметим, что эти цифры могут еще измениться, но весьма незначительно фактически
не сказавшись на итоговом результате. К этому времени известна явка почти во
всех регионах. Она составила в среднем 67%.